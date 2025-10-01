Sprijin de 7.900 de euro pentru familiile cu copii cu dizabilități. Cine are dreptul la bani și în ce condiții

Familiile din România care au copii cu dizabilități pot accesa, începând de miercuri, un sprijin financiar important prin intermediul e-voucherelor din proiectul guvernamental „Tech-Assist”. Valoarea maximă poate ajunge la 7.900 de euro, iar scopul programului este de a crește autonomia minorilor și de a le facilita accesul la tehnologii care să le îmbunătățească viața.

Cum funcționează programul Tech-Assist

Ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, Petre-Florin Manole, a anunțat lansarea programului: ”Peste 7.900 de euro pentru fiecare copil cu dizabilități. De la 1 octombrie începe preînscrierea pentru e-voucherele din proiectul Tech-Assist.

Este o șansă reală pentru mii de copii să fie mai independenți și pentru părinți să știe că nu sunt singuri. Vă încurajez să vă informați și să aplicați, pentru ca fiecare copil să primească sprijinul de care are nevoie”.

E-voucherele, în valoare maximă de 39.900 de lei, pot fi utilizate pentru achiziționarea de echipamente variate – de la scaune rulante și aparate auditive, până la software specializat, cititoare de ecran sau mobilier adaptat.

Părinții și tutorii legali pot cumpăra până la trei produse și trei accesorii compatibile, în funcție de nevoile copilului, pentru a-i oferi mai multă independență și confort.

Cine poate beneficia și ce condiții sunt

Potrivit ANPDPD, beneficiari sunt minorii care au domiciliul sau reședința în România, dețin un certificat de încadrare în grad de handicap valabil și sunt reprezentați legal de părinți sau tutori.

Copiii care au primit finanțare publică în ultimul an pentru aceeași tehnologie nu pot aplica din nou. Preînscrierea se face online, însă lansarea platformei a fost marcată de probleme tehnice. Site-ul s-a blocat chiar din primele minute, pe fondul numărului mare de cereri.

”Din păcate, am observat că a picat cam încă de la început, probabil pentru că beneficiarii noștri au încercat într-un număr extrem de mare, mult mai mare decât am estimat noi”, a declarat Roxana Dobrin, președintele ANPDPD, potrivit stirileprotv.ro.

Selecția solicitanților cu punctaje egale va fi stabilită în funcție de ordinea înscrierilor.

”Mulţi nu au reuşit să se înscrie iar treaba asta contează când sunt mai mulţi cu acelaşi punctaj, şi are prioritate cel ce s-a înscris mai repede”, a explicat Daniel Humă, reprezentant Motivation România.

Un proiect așteptat de mii de familii

Programul este finanțat cu peste 210 milioane de lei, în bună parte bani europeni, și ar putea sprijini aproximativ 4.400 de persoane. Cel puțin 25% din fonduri sunt rezervate exclusiv copiilor, pentru a le crește șansele de integrare școlară și socială.

În România există aproximativ 974.000 de persoane încadrate într-un grad de handicap, adică 5% din populație. Spre comparație, în Franța, proporția este de patru ori mai mare, însă sprijinul primit de români din partea statului rămâne limitat.

Primele plăți sunt estimate pentru semestrul întâi al anului viitor, după modernizarea platformei care să poată susține un număr mai mare de utilizatori.