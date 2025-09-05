Noi criterii pentru gradul de handicap: autoritățile anunță modificări majore în sistem

Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale a lansat vineri, 5 septembrie, procesul de revizuire a criteriilor de încadrare în grad de handicap, proiectul fiind pus în transparență decizională. Schimbările vizează eliminarea fraudelor, clarificarea evaluărilor și protejarea mai eficientă a persoanelor cu dizabilități, printr-un sistem mai corect și mai transparent. Autoritățile promit consultare publică și instrumente dedicate pentru informarea cetățenilor.

Noi norme pentru stabilirea gradului de handicap

Ministerul Muncii a anunțat lansarea procesului de revizuire a criteriilor medico-psiho-sociale pentru încadrerea în grad de handicap, cu obiective clare de eficientizare și corectare a sistemului de protecție socială.

Principalele scopuri ale acestei reforme sunt eliminarea fraudelor, asigurarea unei protecții mai bune pentru persoanele cu dizabilități și utilizarea mai eficientă a resurselor financiare disponibile. Totodată, revizuirea urmărește să elimine neconcordanțele în evaluări și să aducă mai multă claritate în aplicarea criteriilor.

”Am pus în transparență proiectul de revizuire a criteriilor care stabilesc încadrarea în grad de handicap. Eliminăm cât mai mult din fraudele care astăzi fac sistemul nedrept, iar pe cei care au cu adevărat nevoie de sprijin trebuie să-i protejăm mai bine. Vrem să aducem mai multă claritate, mai multă corectitudine pentru persoanele cu dizabilități și pentru familiile lor. Fraudele și abuzurile nu mai trebuie să afecteze drepturile celor vulnerabili. Invit la dialog toate organizațiile neguvernamentale și îi asigur pe toți cei interesaţi de această reformă că vom da dovadă de maximă transparență și deschidere. Vom pune la dispoziție și un call center dedicat criteriilor de dizabilitate, pentru ca fiecare întrebare să primească un răspuns”, a declarat Petre Florin Manole, ministrul Muncii, potrivit Antena 3 CNN.

”Regândim criteriile de acordare a certificatelor de handicap”

În același timp, Alexandru Florin Rogobete, ministrul Sănătății, a subliniat importanța alinierii criteriilor la realitatea medicală și la nivelul funcțional al fiecărei persoane.

”Regândim criteriile de acordare a certificatelor de handicap, astfel încât acestea să reflecte corect realitatea medicală și nivelul funcțional al fiecărei persoane. Ne propunem să eliminăm neclaritățile și diferențele de interpretare care, de prea multe ori, au dus la nedreptăți. Persoanele cu dizabilități trebuie respectate, sprijinite și integrate, nu puse în faţa unor bariere inutile”, a transmis oficialul.

De la prima evaluare sau a doua – când devine permanent certificatul de handicap?

Pentru persoanele cu afecțiuni grave, se propune ca termenul de valabilitate al certificatului să fie permanent de la prima evaluare, incluzând condiții precum retardul mental sever, tulburările de spectru autist după 26 de ani, cecitatea absolută sau relativă, surdocecitatea, surdomutitatea congenitală, amputațiile și alte afecțiuni severe.

Pentru alte afecțiuni grave, unde starea de sănătate nu se ameliorează după termenul inițial de 12 sau 24 de luni, se propune valabilitate permanentă de la a doua evaluare.

”Revizuirea criteriilor de evaluare are în vedere progresul în domeniul medical și al tehnologiilor de asistență, ținând cont de noile descoperiri şi tratamente, dar și de diversitatea nevoilor celor care trăiesc cu dizabilități”, precizează comunicatul ministerului.

Cum va asigura reforma imparțialitatea în acordarea gradului de handicap

Principiul de bază al reformei este imparțialitatea: evaluările trebuie să fie unitare și obiective, pentru ca nicio persoană să nu fie dezavantajată de interpretări diferite sau subiectivism.

De asemenea, reforma urmărește clarificarea diferențelor între gradul accentuat și gradul grav, precum și condiționarea acordării gradului grav cu asistent personal de pierderea totală a autonomiei.

