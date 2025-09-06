Ultima ora
Noul tip de bagaj de mână permis la Ryanair: dimensiuni mai mari pentru toți pasagerii
06 sept. 2025 | 12:47
de Ioana Bucur

Splaiul Independenței se redeschide. Restricțiile de circulație, ridicate sâmbătă, dar lucrările la planșeul Unirii continuă

Se redeschide circulația pe Splaiul Independenței. Foto: Facebook

Traficul pe Splaiul Independenței va fi reluat începând de sâmbătă, după ce autoritățile au ridicat restricțiile impuse pentru lucrările la planșeul Unirii. Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a asigurat că șantierele vor continua fără a afecta semnificativ circulația din București.

Se redeschide circulația pe Splaiul Independenței

Restricțiile de circulație de pe Splaiul Independenței, impuse pentru lucrările la planșeul Unirii, vor fi ridicate începând de sâmbătă. Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a precizat că activitățile vor continua „fără a provoca perturbări semnificative în traficul din oraș”.

„Chiar dacă am reuşit să decopertăm o treime din planşeul Unirii, astăzi, graţie unui efort conjugat (…) suntem în situaţia să dăm drumul circulaţiei pe aceste benzi, astfel încât, poate cel mai important moment din an pentru noi toţi, începerea anului şcolar, să decurgă în condiţii cât mai bune. Oricum oraşul este aglomerat iar această sarcină suplimentară ar fi putut crea mult mai mult disconfort bucureştenilor decât cel pe care ăl au în acest moment”, a afirmat Primarul sectorului 4, Daniel Băluţă, sâmbătă.

Acesta a anunţat că celelalte etape ale lucrării „se vor desfăşura fără o perturbare deosebită a traficului în oraş”. Potrivit edilului, lucrările la planşeul Unirii sunt în grafic, ba chiar „într-un uşor avans”.

„Această lucrare din Piaţa Unirii e una complexă şi are mai multe componente. (…) Pentru planşeu lucrurile se derulează. Pentru următoarea etapă, cea a pasajului, am discutat cu factorii responsabili vă informez că există şi finanţare şi disponibilitate pentru a rezolva această problemă”, a subliniat Daniel Băluţă.

