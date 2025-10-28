Spitalele din România intră în secolul 21 cu camere de supraveghere și butoane de panică în saloane. Particularitățile noii legi din domeniul sănătății

Ultima ora
Val de furtuni puternice. Meteorologii anunţă o lună noiembrie cu vreme severă
28 oct. 2025 | 09:30
de Alexandru Puiu

ACTUALITATE
Noua legislație va schimba spitalele din România

Siguranța pacienților internați în spitalele din România va fi consolidată prin măsuri tehnologice moderne. Începând cu luna aprilie 2026, toate spitalele – indiferent dacă sunt publice sau private – vor fi obligate să instaleze butoane de panică în saloanele de internare și camere de supraveghere video în secțiile de terapie intensivă (ATI) și în unitățile de primiri urgențe (UPU). Noile prevederi sunt incluse în Legea nr. 159/2025, care completează Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății și marchează o schimbare importantă în infrastructura de siguranță a sistemului medical românesc.

Măsura vine după mai multe incidente în spitale și după presiunea publică privind protecția pacienților și transparența actului medical. Legea prevede atât instalarea echipamentelor, cât și instruirea personalului medical pentru utilizarea acestora, iar pentru neconformare sunt prevăzute amenzi de până la 30.000 de lei.

Ce obligații vor avea spitalele din 2026

Potrivit actului normativ, toate unitățile medicale vor fi “obligate să instaleze și să mențină în stare de funcționare butoane de panică sau alte sisteme de alertă în fiecare salon destinat internării pacienților”. Aceste dispozitive vor trebui amplasate într-un loc accesibil, astfel încât orice pacient să poată semnala rapid o urgență medicală sau o situație de pericol personalului medical și echipelor de securitate.

În paralel, legea impune instalarea de camere video în zonele critice – ATI, UPU și compartimentele destinate pacienților cardiaci critici. Scopul este monitorizarea continuă a activităților medicale, fără a compromite dreptul pacienților la intimitate. Înregistrările vor fi păstrate între trei și 60 de zile și vor putea fi accesate exclusiv de personalul autorizat al spitalului, conform regulamentului intern și prevederilor privind protecția datelor personale (Legea 190/2018 și Regulamentul GDPR).

Spitalele vor fi, de asemenea, obligate să afișeze anunțuri vizibile la intrarea în secțiile supravegheate, informând pacienții și personalul despre prezența camerelor video. În plus, personalul medical și auxiliar va trebui instruit periodic pentru a utiliza corect sistemele de alertă și pentru a răspunde prompt în caz de urgență, inclusiv prin exerciții simulate.

Amenzi, termene și aplicarea noilor reguli

Legea intră în vigoare la 22 aprilie 2026, la șase luni după publicarea în Monitorul Oficial, oferind spitalelor timp pentru achiziția și instalarea echipamentelor necesare. Nerespectarea noilor cerințe se sancționează cu amenzi cuprinse între 10.000 și 30.000 de lei, dar inspectorii sanitari vor aplica mai întâi un avertisment, acordând un termen de 30 de zile pentru conformare.

Controlul și aplicarea sancțiunilor vor fi efectuate de direcțiile de sănătate publică județene și de cea a municipiului București, prin inspecția sanitară de stat. În cazul neîndeplinirii obligațiilor în termenul stabilit, se va aplica direct amenda maximă.

Această măsură legislativă este parte a unei strategii mai ample de modernizare a infrastructurii spitalicești, în care tehnologia devine instrument de protecție, dar și de responsabilizare. Spitalele vor fi nevoite să găsească un echilibru între supraveghere și respectarea vieții private, însă implementarea butoanelor de panică și a camerelor video reprezintă un pas clar către un sistem medical mai sigur, mai transparent și mai apropiat de standardele europene.

