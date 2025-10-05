Sorin Oprescu, audiat luni în Grecia în perspectiva extrădării în România. Ce întrebare cheie îi va pune procurorul

După mai bine de trei ani de la condamnarea sa definitivă, numele lui Sorin Oprescu revine în atenția publică. Fostul primar al Capitalei, fugit din România înainte de pronunțarea sentinței, va fi audiat luni în Grecia, unde procurorii urmează să decidă dacă va fi extrădat pentru a-și ispăși pedeapsa de peste un deceniu de închisoare. Cazul său, care a stârnit ample dezbateri în spațiul public, a ajuns într-un nou punct de cotitură.

Sorin Oprescu, audiat de un procuror grec după reținerea la Salonic

Sâmbătă, autoritățile din Grecia au confirmat reținerea lui Sorin Oprescu la Salonic, la vârsta de 73 de ani. În urma acestei capturări, luni, fostul edil al Bucureștiului urmează să fie adus în fața unui procuror pentru o audiere crucială. Scopul acesteia este stabilirea poziției sale oficiale față de solicitarea României de extrădare.

„Cel mai probabil, Sorin Oprescu va ajunge în fața procurorului în prima parte a zilei de luni pentru audiere. Va fi întrebat cum se poziționează în raport cu solicitarea României de a fi extrădat. De asemenea, va fi întrebat dacă este de acord să colaboreze cu autoritățile române în vederea extrădării în regim de urgență”, a explicat jurnalista Cristina Filip de la Antena 3 CNN.

Ce se întâmplă dacă fostul edil refuză colaborarea

În cazul în care Sorin Oprescu acceptă predarea către autoritățile române, procedura s-ar putea desfășura extrem de rapid. Acesta ar urma să fie escortat de polițiști români până pe Aeroportul Otopeni și apoi transferat direct într-un penitenciar din București.

Totuși, dacă fostul primar se va opune extrădării în regim de urgență, procesul va urma pașii clasici ai procedurii legale. Cererea formulată de România va fi analizată de o instanță elenă, care va decide dacă există temeiuri suficiente pentru a aproba predarea sa către autoritățile din țara noastră.

Aceasta este a doua încercare a statului român de a-l aduce pe Sorin Oprescu înapoi în țară. Prima solicitare de extrădare, formulată în 2022, a fost respinsă de justiția elenă, care a invocat condițiile necorespunzătoare din penitenciarele românești.

Condamnat la peste 10 ani de închisoare pentru fapte de corupție

Sorin Oprescu a fost condamnat definitiv în mai 2022 la o pedeapsă de 10 ani și 8 luni de închisoare pentru fapte de corupție. Anchetatorii au stabilit că fostul primar a primit o mită de 25.000 de euro de la fostul director al Administrației Penitenciarelor, fapt care a dus la una dintre cele mai răsunătoare condamnări din istoria recentă a administrației bucureștene.

Înainte de pronunțarea sentinței, Oprescu a părăsit România și s-a stabilit în Grecia, unde a fost localizat ulterior de autoritățile elene. În același an, el a fost capturat pentru prima dată, însă judecătorii din Grecia au decis să respingă extrădarea, invocând problemele legate de condițiile de detenție din țară.

A doua tentativă de extrădare: autoritățile române, mai optimiste ca oricând

De data aceasta, situația pare diferită. Conform sursei citate, sistemul penitenciar românesc a fost modernizat semnificativ în ultimii ani, iar niciun alt stat european nu a mai refuzat recent o cerere de extrădare formulată de România pe motivul condițiilor din închisori.

Prin urmare, autoritățile române speră ca instanțele din Grecia să aprobe predarea fostului edil, pentru ca acesta să-și execute pedeapsa pe teritoriul țării.