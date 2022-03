Vedeta din România care a ajuns de urgență la doctor. Ce s-a întâmplat chiar astăzi

O vedetă de la noi a ajuns astăzi de urgență la doctor. Celebra blondină a venit și cu primele mărturii după cele petrecute. Cum se simte și care sunt avertizările ei pentru cei care o urmăresc? ,,Nu faceți ca mine! Nu mai aud!”, a spus aceasta. Femeia a ajuns rapid pe mâna medicilor cu auzul grav afectat, iar acum urmează un tratament. Ce s-a întâmplat?

O vedetă de la noi a reușit să își sperie urmăritorii cu veștile recente. Mai exact, Sonia Trifan este nevoită să ia acum un tratament pentru a-și recupera auzul. Designer-ul a aflat de această problemă după vizita din urmă cu trei săptămâni de la Istanbul.

Blondina a ajuns de urgență la spital cu auzul grav afectat, după o răceală puternică la cap. Vedeta a lăsat netratată o răceală la cap care după două săptămâni i-a afectat auzul.

Ea a plecat la Istanbul în urmă cu aproximativ o lună, acolo unde a prins o furtună de zăpadă și a contactat o răceală. Durerile de urechi nu-i mai dau pace femeii, dar cu toate astea speră ca după tratamentul corespunzător să își revină.

Am crezut că vor trece însă. Aveam niște dureri de cap îngrozitoare, mă dureau și ochii în cap. Am stat așa vreo șase zile. Între timp, cred ca mi-am făcut 500 de teste Covid pentru că mi-era teamă. Mă gândeam să nu fi luat de undeva”, a detaliat vedeta, pentru Click!

„Acum aproximativ de 2 săptămâni am început să am dureri de cap îngrozitoare. Desigur, luam doar analgezice, care uneori își făceau efectul doar dacă luam câte două. Dimineața, mă trezeam cu greu și cum mă ridicam din pat începeau amețelile și durerile de cap.

,,Nu am avut însă Covid! Răcisem foarte tare la cap, în perioada Istanbulului. M-am trezit într-o dimineață cu junghiuri îngrozitoare la ambele urechi, de la un timpan la celălat timpan. Când Andrei a vrut să-mi spună în pat, eu cu o ureche nu mai auzeam deloc. M-am panicat foarte tare!

Am făcut toate investigațiile posibile pentru ureche și analize la cap. Am făcut și un RMN. Am o otită acută. Am ambele timpane inflamate și o infecție puternică la urechi. De cinci zile stau în casă, am ieșit doar la doctor și cam atât. Dacă mergeam la timp, nu treceam prin atâta chin și durere. Să nu faceți ca mine!”, a povestit designerul,