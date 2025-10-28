Somnul cu lumina aprinsă duce la una dintre cele mai grave probleme de sănătate din lume, relevă un studiu

Dormitul cu luminile aprinse ar putea avea efecte mult mai grave decât se credea. Un nou studiu publicat în revista JAMA Network Open arată că expunerea la lumină în timpul nopții este asociată cu un risc semnificativ mai mare de boli cardiovasculare, principala cauză de deces la nivel mondial.

Cercetătorii au descoperit că persoanele care dormeau în camere intens luminate, similare cu cele în care rămâne aprinsă o plafonieră, prezentau un risc cu 56% mai mare de insuficiență cardiacă. De asemenea, riscul de boală coronariană era cu 32% mai ridicat, iar cel de accident vascular cerebral cu 28% mai mare, potrivit CNN.

Cum afectează lumina nocturnă ritmul circadian și sănătatea inimii

Studiul, realizat de o echipă de la Flinders University din Australia, a analizat date provenite de la aproape 89.000 de persoane din cadrul programului UK Biobank.

Participanții, cu o vârstă medie de 62 de ani, au purtat dispozitive care le-au monitorizat expunerea la lumină între orele 00:30 și 06:00, pe o perioadă de șapte zile.

Ulterior, aceștia au fost urmăriți timp de aproape nouă ani pentru a observa apariția eventualelor afecțiuni cardiovasculare.

Rezultatele arată o corelație clară între expunerea ridicată la lumină și riscul crescut de infarct miocardic, fibrilație atrială și alte tulburări cardiace. Femeile au fost mai predispuse la insuficiență cardiacă și boală coronariană, iar tinerii au înregistrat o incidență mai mare a fibrilației atriale.

Lumina, chiar și la intensitate redusă, inhibă secreția de melatonină, hormonul responsabil de inducerea somnului. Această perturbare a ritmului circadian poate duce la dereglări metabolice, hipertensiune și inflamații cronice.

Cercetările anterioare au arătat că lumina nocturnă afectează celulele endoteliale ale arterelor, crescând probabilitatea formării cheagurilor de sânge și, implicit, riscul de infarct și AVC.

Măsuri simple pentru reducerea expunerii la lumină în timpul somnului

Specialiștii recomandă reducerea treptată a luminii ambientale cu cel puțin patru ore înainte de culcare. Oprirea ecranelor, stingerea luminilor inutile și utilizarea becurilor cu lumină caldă pot ajuta organismul să se pregătească pentru somn.

În dormitor, este indicată folosirea draperiilor opace sau a unei măști pentru ochi, precum și evitarea ceasurilor luminoase sau a ferestrelor neacoperite.

Dacă stingerea completă a luminilor nu este posibilă, experții sugerează folosirea unei lumini slabe, de preferință roșiatice, care influențează mai puțin secreția de melatonină.

Deși studiul nu demonstrează o relație de cauzalitate directă, el reprezintă cea mai amplă analiză de până acum asupra legăturii dintre lumina nocturnă și riscul cardiovascular.

Autorii atrag însă atenția că majoritatea participanților au fost persoane albe, ceea ce limitează generalizarea rezultatelor. Sunt necesare cercetări suplimentare pentru a determina în ce măsură modificarea obiceiurilor legate de iluminat ar putea reduce incidența bolilor cardiace la scară globală.

Nota redacției Playtech: Acest articol are caracter informativ și nu înlocuiește un consult medical; vă sfătuim să cereți întotdeauna sfatul medicului specialist sau un consult de specialitate înainte de a începe sau modifica orice rutină de exerciții sau evaluări la domiciliu.