Soluția alternativă pentru pensiile speciale, după ce a căzut la CCR. Planul B de la Guvern

Curtea Constituțională a decis în 20 octombrie că legea prin care Guvernul a încercat să reformeze pensiile magistraților nu respectă Constituția. Decizia vine după două amânări și obligă coaliția să reia rapid procesul legislativ, dacă vrea să atingă jaloanele asumate public pentru reformarea sistemului. În paralel, Ministerul Muncii spune că are deja pregătit un „plan B”, un nou proiect care să țină cont de observațiile Curții și de dialogul purtat cu Bruxelles-ul pe parcursul elaborării actului normativ.

În esență, Curtea a admis sesizarea Înaltei Curți, iar primele comunicate și relatări oficiale indică un viciu de procedură: Guvernul nu a așteptat termenul de 30 de zile pentru avizul CSM și nici nu a obținut acest aviz în forma cerută de Constituție. Asta înseamnă că reforma a picat pe motive extrinseci, lăsând deschisă calea pentru o reînaintare corectă, dar într-un calendar strâns.

Ce prevede planul B anunțat de Ministerul Muncii

Ministrul Muncii, Petre-Florin Manole, a explicat că există deja un draft de lege gata să înlocuiască proiectul respins, astfel încât să fie respectate atât deciziile CCR, cât și obiectivele comunicate Comisiei Europene. Potrivit acestuia, dialogul cu Bruxelles-ul a fost constant, pentru a păstra predictibilitatea și pentru a evita noi blocaje procedurale în următoarea încercare legislativă.

Oficialul a mai precizat că noile reguli nu ar urma să afecteze pensiile speciale deja în plată. Pentru cuantumurile mari aflate acum în plată, soluția împinsă în față este aplicarea unei impozitări progresive a veniturilor, nu doar a pensiilor de serviciu, astfel încât tratamentul fiscal să nu discrimineze între categorii de pensionari. Această abordare a fost evocată de Manole în ultimele săptămâni ca răspuns mai amplu la problema echității din sistem.

Ce a decis CCR pe 20 octombrie și de ce contează

În ședința din 20 octombrie, CCR a admis obiecția de neconstituționalitate la legea privind pensiile magistraților pentru care Guvernul își asumase răspunderea. Surse din presă au indicat un vot strâns, de 5–4, ceea ce arată cât de sensibilă rămâne tema și cât de atent va trebui calibrat noul text legislativ. Din perspectiva procedurii, cheia reîncadrării legii este obținerea și respectarea avizului CSM în termenul prevăzut.

Pe fond, Înalta Curte a invocat încălcarea mai multor principii constituționale și chiar incompatibilitatea cu câteva zeci de decizii anterioare ale CCR. În comunicarea publică, ÎCCJ a vorbit despre un risc de afectare a independenței justiției și despre nevoia de a evita retroactivitatea sau discriminarea între categorii profesionale. Aceste critici conturează reperele de care Guvernul trebuie să țină cont când revine cu proiectul.

Ce urmează procedural și ce se poate schimba

După decizia de neconstituționalitate, traseul cel mai probabil este refacerea proiectului și reluarea procedurii parlamentare cu toate avizele solicitate de Constituție. Dacă motivarea CCR rămâne strict extrinsecă, Guvernul poate păstra arhitectura de fond a reformei, dar trebuie să corecteze pașii tehnici care au viciat procesul inițial. În acest scenariu, calendarul devine critic, inclusiv pentru încadrarea în angajamentele publice privind reformele.

În același timp, planul B introduce în ecuație impozitarea progresivă a veniturilor ca soluție la dezechilibrele de echitate, fără a discrimina între pensionari. Implementarea ei necesită însă un acord politic clar și o analiză de impact bugetar, astfel încât să fie protejate veniturile mici și medii. Ministrul a repetat, și în contexte anterioare, că fără progresivitate fiscală discuția despre „echitate” va rămâne la nivelul improvizațiilor.

Ce înseamnă pentru tine această mutare

Dacă urmărești subiectul pentru efectele imediate, reține că pensiile speciale aflate deja în plată nu sunt vizate de tăieri prin această reformă, ci cel mult de o schimbare a tratamentului fiscal, în funcție de cum va arăta pachetul de impozitare progresivă. Dacă te interesează calendarul, cheia va fi cât de repede reface Guvernul parcursul procedural, cu aviz CSM în termen și un text compatibil cu deciziile anterioare ale Curții.