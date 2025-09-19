Ultima ora
Elon Musk riscă să fie exclus din Royal Society după discursul înflăcărat de la mitingul din Londra
19 sept. 2025 | 17:58
de Diana Dumitrache

Şoferiţa care a condus băută și cu permisul suspendat, arestată preventiv. Tânăra a accidentat mortal un jandarm, în Popești-Leordeni
Polițiștii au găsit-o pe șoferiță într-o parcare de pe autostrada A0 (Foto: captura video)

O femeie de 29 de ani, din București, care a condus sub influența alcoolului și cu permisul suspendat, provocând moartea unui bărbat ce circula pe un moped în Popești-Leordeni, județul Ilfov, a fost arestată preventiv.

Şoferiţa beată, arestată preventiv

„În cursul zilei de astăzi, 19 septembrie a.c., femeia în vârstă de 29 de ani a fost prezentată în faţa unui judecător de drepturi şi libertăţi, pe numele acesteia fiind emis un mandat de arestare preventivă, pentru o perioadă de 30 de zile”, a transmis Inspectoratul de Poliţie Judeţean Ilfov.

Potrivit informațiilor poliției, joi dimineață, agenții din Popești-Leordeni au fost sesizați prin apel 112 cu privire la faptul că, pe o stradă din localitate, se află o persoană decedată în afara carosabilului.

Verificările Serviciului Rutier Ilfov au arătat că șoferița nu ar fi adaptat viteza la condițiile de drum și a pătruns pe contrasens, unde a lovit un bărbat de 54 de ani aflat pe un moped. Impactul i-a fost fatal acestuia.

Şoferiţa beată care a ucis un jandarm cu maşina, în Popeşti Leordeni, a mers să doarmă după accident. Femeia a fost reţinută

Identificarea șoferiței

La scurt timp după accident, polițiștii au găsit persoana bănuită într-o parcare de pe Autostrada A0. Era vorba despre o femeie de 29 de ani, care avea dreptul de a conduce suspendat. Testată cu aparatul etilotest, aceasta a prezentat o valoare de 0,66 mg/l alcool pur în aerul expirat. Ulterior, femeia a fost audiată, reținută și prezentată instanței.

Femeia le-a spus poliţiştilor că băuse vin şi whisky înainte de a se urca la volan şi că a crezut că a dat într-o groapă, de fapt, şi nu peste un om. De cealaltă parte, proprietarul maşinii susţine că el dormea când ea i-a luat cheile de la maşină şi a plecat cu ea.

Cercetările continuă în cadrul unui dosar penal ce vizează acuzațiile de ucidere din culpă, conducerea unui vehicul sub influența alcoolului, conducerea unui vehicul fără permis și furt în scop de folosință. Urmărirea penală este coordonată de un procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Cornetu.

