Șoferii românii care plătesc amendă de 435 de lei și riscă să piardă permisul de conducere când circulă cu 49 de kilometri pe oră în localitate

Mulți șoferi cred că, atâta timp cât nu depășesc 50 km/h în localitate, nu pot fi sancționați. În realitate, Codul Rutier din 2025 arată că există situații clare în care o viteză de 49 km/h este considerată ilegală și poate aduce amendă, puncte de penalizare și chiar suspendarea permisului de conducere. Motivul: limitele de viteză generale pot fi modificate local, iar pe unele străzi, în special în apropierea școlilor, spitalelor sau trecerilor de pietoni, limita scade la 30 km/h.

Cu alte cuvinte, șoferii care circulă cu 49 km/h într-o zonă semnalizată cu limită de 30 km/h depășesc viteza legală cu 19 km/h. Iar potrivit Codului Rutier, această depășire este suficientă pentru a atrage o sancțiune de 3 puncte de amendă (în valoare totală de 435 lei ) și 2 puncte de penalizare .

Ce prevede Codul Rutier pentru depășirea vitezei în 2025

Regulile privind sancționarea depășirii limitei de viteză rămân clare și ierarhizate în funcție de gravitate:

între 10 și 20 km/h peste limită – 2-3 puncte de amendă , adică între 290 și 435 lei;

între 21 și 30 km/h – 4-5 puncte de amendă , adică între 580 și 725 lei;

între 31 și 40 km/h – 6-8 puncte de amendă , adică între 870 și 1.160 lei;

între 41 și 50 km/h – 9-20 de puncte de amendă și posibil suspendarea permisului pentru 90 de zile;

peste 70 km/h – 9-20 de puncte de amendă și suspendarea permisului pentru 120 de zile.

Valoarea unui punct de amendă este de 145 de lei , sumă menținută de Guvern și în 2025. Dacă amenda este plătită în cel mult 15 zile , se achită doar jumătate din minimul prevăzut, adică în cazul de față 218 lei .

În plus, pentru depășirile de până la 50 km/h peste limita admisă, se aplică între 2 și 6 puncte de penalizare . Dacă un șofer acumulează 15 puncte de penalizare în 6 luni , permisul de conducere se suspendă automat pentru 30 de zile.

Cum poți pierde permisul chiar dacă circuli „legal”

Confuzia vine din faptul că limita de 50 km/h în localitate nu este universală. Autoritățile pot modifica limita în funcție de condițiile drumului, iar indicatoarele rutiere au întotdeauna prioritate față de regulile generale. Astfel, în zonele unde viteza maximă permisă este 30 km/h – cum se întâmplă lângă școli, spitale, grădinițe, treceri de pietoni intens circulate sau în zone pietonale – radarul va sancționa orice depășire peste această limită.

Așadar, un șofer surprins cu 49 km/h într-o zonă de 30 km/h nu doar că primește amendă și puncte de penalizare, dar, dacă mai are 13 sau 14 puncte acumulate din alte abateri, își poate pierde temporar permisul de conducere pentru 30 de zile.

Autoritățile subliniază că nu contează cât de mică este depășirea față de limita generală din localitate, ci limita efectivă indicată de semnele de circulație. În cazul unui accident produs într-o astfel de zonă, răspunderea este agravată, iar asiguratorii pot refuza despăgubirea integrală.

Ce trebuie să știi ca să eviți sancțiunile

Pentru a nu risca o amendă sau pierderea permisului, trebuie să acorzi atenție tuturor indicatoarelor rutiere temporare și permanente, mai ales în zonele urbane aglomerate. Mulți șoferi sunt sancționați pentru că nu observă semnele care reduc limita de viteză pe segmente scurte – în dreptul șantierelor, școlilor sau intersecțiilor.

În plus, sistemele de radar fixe și mobile sunt tot mai răspândite, iar camerele inteligente de pe autostrăzi și drumurile naționale transmit automat datele către poliție. În aceste condiții, nerespectarea limitei reale de viteză, chiar cu câțiva kilometri pe oră, poate aduce rapid sancțiuni.

Respectarea indicatoarelor și verificarea frecventă a punctelor de penalizare rămân cele mai sigure metode de a evita o suspendare neașteptată a permisului.