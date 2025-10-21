Șoferii din România, vizați de noile reguli europene: permis digital și restricții pentru începători

Uniunea Europeană face un pas major spre modernizarea și uniformizarea regulilor de circulație. Parlamentul European a aprobat, marți, un nou set de reglementări menite să crească siguranța rutieră și să reducă numărul accidentelor grave. Printre principalele noutăți se numără introducerea permisului digital de conducere, reguli mai stricte pentru șoferii începători și noi criterii privind suspendarea dreptului de a conduce.

Permisul digital – viitorul condusului în Europa

Cea mai importantă schimbare adusă de noua Directivă europeană este tranziția către permisul de conducere digital, disponibil direct pe telefonul mobil printr-o aplicație securizată. Acesta va deveni formatul standard în Uniunea Europeană, însă cetățenii vor putea opta și pentru varianta fizică, ce va fi eliberată în maximum trei săptămâni de la solicitare.

Valabilitatea permiselor va fi de 15 ani pentru autoturisme și motociclete și de 5 ani pentru camioane și autobuze. Țările membre vor avea libertatea să reducă această perioadă la 10 ani, acolo unde documentul servește și ca act de identitate. Pentru șoferii trecuți de 65 de ani, autoritățile pot impune controale medicale mai dese, pentru a evalua starea de sănătate și siguranța la volan.

Pentru prima dată, Uniunea Europeană introduce o perioadă de probă obligatorie de minimum doi ani pentru toți cei care obțin pentru prima dată permisul. În această etapă, conducătorii auto vor fi supuși unor reguli mai stricte: toleranță zero pentru alcool, sancțiuni sporite pentru depășiri periculoase sau nefolosirea centurii de siguranță.

De asemenea, tinerii de 17 ani vor putea obține permisul categoria B, însă vor avea dreptul să conducă doar însoțiți de un adult cu experiență, până la împlinirea vârstei de 18 ani.

Profesioniștii din transporturi, avantajați de noile norme

Pentru a răspunde deficitului de șoferi profesioniști din transporturi, noul cadru legal permite obținerea permisului pentru camioane de la 18 ani și pentru autobuze de la 21 de ani, cu condiția absolvirii unui curs de competență profesională. În lipsa acestui certificat, limitele rămân cele actuale – 21, respectiv 24 de ani.

Examenul auto va include teme noi, adaptate realităților moderne din trafic: riscurile unghiului mort, folosirea sistemelor de asistență la condus, deschiderea corectă a portierelor și pericolele utilizării telefonului mobil în timpul șofatului. Accentul se va pune pe protejarea pietonilor, bicicliștilor și copiilor – cei mai vulnerabili participanți la trafic.

Suspendarea permisului, recunoscută la nivel european

O altă noutate majoră este introducerea unui mecanism european de recunoaștere a suspendării permisului de conducere. Astfel, dacă un șofer își pierde dreptul de a conduce într-un stat membru, sancțiunea se va aplica automat și în țara care a emis permisul.

„Facem un pas important pentru siguranța rutieră. Noile criterii clare pentru suspendarea permisului în caz de abateri grave contribuie la protejarea comunității și la prevenirea accidentelor”, a declarat Matteo Ricci, raportorul Parlamentului European pentru acest proiect.

Statele membre vor avea la dispoziție trei ani pentru a transpune noile reguli în legislația națională și încă un an pentru aplicarea lor. Aceste măsuri fac parte din inițiativa „Viziunea Zero”, prin care Uniunea Europeană își propune eliminarea totală a deceselor în accidente rutiere până în anul 2050.