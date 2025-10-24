Șobolan uriaș, filmat într-o brutărie celebră din București, frecventată de sute de clienți. Imaginile au stârnit revoltă. Ce spune ANPC

Un incident revoltător a avut loc într-o brutărie cunoscută din București, frecventată zilnic de sute de clienți. Un șobolan uriaș a fost filmat în timp ce se plimba nestingherit printre pâini și alte produse de panificație, imaginile devenind rapid virale pe rețelele de socializare.

Șobolan, filmat într-o brutărie celebră din București

În urma scandalului, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) s-a autosesizat și a efectuat un control de urgență, dispunând închiderea temporară a unității și aplicând amenzi în valoare totală de 12.000 de lei.

Potrivit comunicatului transmis de ANPC, controlul operativ a fost declanșat imediat după apariția imaginilor în mediul online. Inspectorii au constatat numeroase nereguli grave, care puneau în pericol siguranța alimentară și sănătatea consumatorilor. Pe lângă sancțiunile financiare, autoritățile au dispus oprirea definitivă de la comercializare a 85 de kilograme de produse, în valoare de 1.400 de lei, precum și sistarea activității până la remedierea deficiențelor.

”Ca urmare a apariţiei în mediul online a unui material video care evidenţia prezenţa unui rozător într-o unitate ce comercializa diverse sortimente de panificaţie, ANPC s-a autosesizat şi a dispus declanşarea unui control operativ. Ca urmare a neconformităţilor constatate, comisarii ANPC au aplicat următoarele sancţiuni: două sancţiuni contravenţionale, în cuantum de 12.000 lei, oprirea definitivă de la comercializare pentru 85 de kilograme în valoare de 1.400 lei, oprirea prestării serviciilor până la remedierea deficienţelor”, a transmis, vineri, ANPC, într-un comunicat de presă.

Probleme grave de igienă

În urma verificărilor, comisarii ANPC au descoperit că mijloacele de transport folosite pentru distribuția produselor nu erau igienizate, iar produsele finite erau depozitate în același loc cu materiile prime, contrar normelor de siguranță alimentară.

De asemenea, spațiul de producție prezenta un nivel ridicat de murdărie și degradare: mesele de lucru aveau canturi lipsă, rastelurile metalice erau acoperite de depuneri și urme de aluat vechi, iar polițele din lemn nu erau finisate, favorizând acumularea bacteriilor. Grila ventilatorului era murdară și reprezenta un risc major de contaminare, iar în zona de comercializare lipsesc plăci de faianță și elemente de protecție sanitară.

Inspectorii au mai constatat că vitrinele frigorifice și de expunere erau neigienizate corespunzător, prezentând resturi alimentare aderente și depuneri vechi, semn al unei întrețineri necorespunzătoare.

Revolta consumatorilor

Imaginile cu rozătorul care se plimba printre pâini au provocat indignare pe internet, mulți consumatori cerând închiderea definitivă a unității și controale mai stricte în domeniul alimentar. În doar câteva ore, videoclipul a adunat mii de distribuiri și comentarii, devenind simbolul neglijenței în sectorul alimentar urban.

„Meniul zilei: Panini cu șoloblan!”, a scris cineva în comentarii. „50% reducere la produsele selectate”, a mai comentat o persoană. „Să ducă pâinile un pic în spate și apoi să le scoată și să le vândă iar”, a mai spus unul dintre internauți. „E și el un suflet nevinovat”, a mai spus o persoană. „Ce drăguț e mititelul”, a mai spus cineva.

ANPC a anunțat că va intensifica verificările în toate unitățile de panificație și cofetării din București, pentru a preveni situații similare.

„Siguranța consumatorilor este prioritatea noastră. Nu vom tolera abateri de la normele de igienă care pot pune în pericol sănătatea publică”, au transmis reprezentanții instituției.

Brutăria vizată va putea fi redeschisă doar după ce demonstrează, prin controale repetate, că a remediat toate problemele constatate și respectă standardele impuse de legislația sanitară.