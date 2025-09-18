Soarele devine tot mai activ, iar oamenii de știință de la NASA nu știu care este cauza fenomenului. Cum ne va afecta în viitor?

Soarele, aparent constant și liniștit, arată semne tot mai puternice de activitate, iar cercetătorii NASA nu au încă o explicație clară pentru acest lucru.

Datele recente sugerează că energia solară a crescut constant din 2008, ceea ce contrazice previziunile anterioare privind un ciclu solar slab.

Activitatea solară este în creștere după ani de calmitate

Ciclul solar 25, care a început după cel mai slab ciclu înregistrat în 2008, s-a dovedit a fi mult mai activ decât se așteptau oamenii de știință.

Fenomenele asociate, pete solare, eruptii solare și ejecții de masă coronală, s-au intensificat, semnalând o fază de maxim solar neprevăzută.

Plasmafizicianul Jamie Jasinski, de la Laboratorul de Propulsie cu Jet al NASA, subliniază că „toate semnele arătau că Soarele urma să intre într-o perioadă prelungită de activitate scăzută, însă tendința s-a inversat, se arată într-un studiu publicat în The Astrophysical Journal Letters. „Soarele pare să se trezească treptat”, a conchis el.

Schimbarea ar putea să ducă la evenimente de tip „space weather” mai intense, cu furtuni solare puternice și rafale de vânt solar care pot influența comunicațiile și sateliții de pe Pământ.

Complexitatea ciclurilor solare duce la incertiduinea predicțiilor oamenilor de știință

Ciclurile solare durează aproximativ 11 ani, alternând perioade de activitate maximă și minimă. În trecut, au existat perioade lungi de liniște, precum Minimul Maunder (1645–1715) sau Minimul Dalton (1790–1830), când petele solare au fost extrem de rare.

În prezent, datele arată că vântul solar a crescut constant din 2008, fiind măsurați parametri precum viteza, densitatea, temperatura, presiunea termică și intensitatea câmpului magnetic.

Analiza cercetătorilor NASA, inclusiv a fizicianului spațial Marco Velli, sugerează că acest fenomen este parte din ciclul Hale, un ciclu de 22 de ani care include doi dintre ciclurile solare tradiționale.

Înțelegerea completă a comportamentului Soarelui are nevoie, de altfel, de observarea continuă a unei game mult mai largi de parametri solari, nu doar a numărului de pete solare.

Deși presiunea vântului solar rămâne sub valorile de la începutul secolului XX, cercetătorii avertizează că această creștere constantă poate indica un viitor ceva mai imprevizibil pentru vremea spațială și pentru fenomenele energetice ale Soarelui.

Observarea atentă și continuă rămâne, fără dar și poate, singura cale de a înțelege dinamica stelei noastre, atât de vitală pentru viața de pe Pământ.