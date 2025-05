Situație dramatică pentru Leu! Euro a prins aripi, e cotație record. Pe ce dă vina analistul economic Cristian Păun VIDEO EXCLUSIV

Situația leului este dramatică. Cursul față de euro tot crește, iar astăzi, 12 mai, a ajuns la 5,1165, curs care depășește recordurile begative ale României. Iar creșterea cursului, ne spune, în exclusivitate, analistul economic Cristian Păun, este departe de a se termina, situația fiind una care, din păcate, nu se poate rezolva pe termen scurt. Și, în plus, incertitudinea politică nu face deloc bine.

De-a lungul ultimilor ani, în ciuda performanțelor negative ale economiei românești, supradimensionarea aparatului de stat și creșterea cheltuielilor bugetare, leul s-a menținut relativ stabil, la un curs sub 5 lei pentru un euro.

Acum însă, odată cu apariția problemelor din lumea politică, semnalele date de piețele financiare globale sunt clare. Leul românesc scade ca valoare, economia e gripată, iar vârful crizei nu este încă vizibil.

”Este foarte greu de spus unde se va opri cursul se schimb. În general, când apare o astfel de criză valutară, lucrurile pot merge mult într-o anumită direcție. Cert este că noi am avut de foarte multă vreme un leu supraevaluat în raportul cu celelalte monede.

Iar acest lucru este dat și de faptul că am avut foarte multă vreme deficit comercial, am avut importurile mai mari decât exporturile, avem de multă vreme inflație mult peste media zonei euro. Am avut de foarte multă vreme o creștere economică oarecum apropiată, dar sub, creșterea economică a zonei Euro. Avem mai degrabă intrări de capital important, și nu exportăm capital. Atunci nu ai cum să ai o monedă puternică.

Până la urmă, puterea unei monede este dată de puterea economiei din spatele ei. Atunci când ne uităm la economia românească vedem că există diferențe semnificative pe parte de competitivitate, tehnologie, acces la capital, etc, deci nu au cum să ai o monedă puternică cu o economie slăbită”, spune Cristian Păun.