Andrei Jianu, polițistul care l-a oprit pe bărbatul care a lovit un livrator străin, a povestit ce i-a spus bătăușul, de fapt, după ce a fost prins
29 aug. 2025 | 09:55
de Iulia Kelt

Situația pensionarilor din Europa, departe de a fi una ideală: 1 din 5 europeni riscă să se pensioneze în sărăcie lucie

Social
Situația pensionarilor din Europa, departe de a fi una ideală: 1 din 5 europeni riscă să se pensioneze în sărăcie lucie
Situația pensionarilor europeni / Foto: Sonnet Hill Senior Living

Europa se confruntă cu o provocare majoră legată de viitorul pensiilor, iar situația devine alarmantă. Conform unui avertisment lansat de Autoritatea Europeană pentru Asigurări și Pensii Ocupaționale (EIOPA), unul din cinci cetățeni ai Uniunii Europene riscă să ajungă la vârsta pensionării în condiții de sărăcie, dacă nu se implementează reforme urgente.

Populația Europei îmbătrânește rapid. Estimările arată că în următoarele patru decenii va exista doar 1,5 angajat activ pentru fiecare pensionar, adică jumătate din raportul actual.

Îmbătrânirea populației pune presiune uriașă pe sistemele publice

Dinamica demografică amenință să destabilizeze sistemele publice de pensii, în special în țările care se bazează aproape exclusiv pe contribuțiile de stat.

Petra Hielkema, președinta EIOPA, a explicat că situația este deja gravă: „Astăzi, 20% dintre europeni sunt expuși riscului de a trăi în sărăcie la bătrânețe. În cazul femeilor, procentul este chiar mai ridicat, cu 30% mai mare decât la bărbați”, se arată într-un material Politico.

Modelul clasic european, în care statul asigura principalul venit la bătrânețe, devine nesustenabil. Oamenii trăiesc mai mult, natalitatea scade, iar cheltuielile publice cresc nu doar cu pensiile, ci și cu serviciile de sănătate și îngrijirea vârstnicilor.

Țările nordice par mai bine pregătite: acolo, veniturile pensionarilor provin dintr-un mix echilibrat între pensia publică, fonduri ocupaționale obligatorii și investiții suplimentare.

În schimb, state din Europa de Est și Sud se bazează aproape exclusiv pe pensia de stat, ceea ce generează venituri sub medie pentru viitorii pensionari.

O posibilă soluție: înscriere automată în fonduri ocupaționale

Pentru a preveni o criză socială, EIOPA propune o reformă majoră: înscrierea automată a angajaților în scheme ocupaționale de pensii, similar modelului implementat deja în Marea Britanie, Polonia și Italia.

În acest sistem, fiecare lucrător este inclus automat într-un fond de pensii prin intermediul locului de muncă, cu posibilitatea de a renunța doar printr-o decizie explicită.

Specialiștii sunt convinși că această „inversare a inerției” va încuraja economisirea, deoarece majoritatea oamenilor nu ar alege să se retragă voluntar din sistem.

În plus, se dorește ca măsura să se aplice și pentru lucrătorii independenți și cei din economia gig, astfel încât și aceștia să aibă o plasă de siguranță financiară la bătrânețe.

Comisia Europeană pregătește, pentru finalul anului 2025, un pachet de măsuri care să includă:

  • conturi digitale unice pentru fiecare cetățean, unde să fie centralizate toate drepturile de pensie și economiile aferente;
  • dashboard-uri clare care să comunice beneficiile viitoare;
  • stimulente fiscale pentru a face economisirea mai atractivă;
  • actualizarea regulilor privind fondurile ocupaționale și produsele de investiții pentru pensii.

Hielkema consideră că există acum „momentum politic” pentru schimbare, deoarece guvernele realizează că problema se agravează rapid.

Totodată, mutarea economiilor din conturile bancare în fonduri de investiții ar sprijini nu doar viitorii pensionari, ci și economia europeană, prin capital suplimentar pentru dezvoltare.

Fără o reformă urgentă, milioane de europeni se vor confrunta cu sărăcia la vârsta pensionării. Exemplul Scandinaviei arată că soluția viabilă este diversificarea surselor de venit la bătrânețe și implicarea obligatorie a angajatorilor și lucrătorilor în fonduri ocupaționale.

Europa are, așadar, nevoie nu doar de un nou model de pensii, ci și de o schimbare de mentalitate: viitorul financiar al fiecăruia depinde din ce în ce mai puțin doar de stat și din ce în ce mai mult de economisirea și investițiile făcute pe parcursul vieții active.

