Programul RABLA 2025 are undă verde, după ce a fost adoptat de Guvern. Ce s-a schimbat în ediția din acest an, când începe de fapt
12 sept. 2025 | 09:07
de Ozana Mazilu

Site-ul pentru cartea electronică de identitate, clonat. MAI avertizează românii să acceseze doar portalul oficial

ACTUALITATE
Site-ul pentru cartea electronică de identitate, clonat. MAI avertizează românii să acceseze doar portalul oficial
Cum a fost descoperit site-ul fals și ce măsuri s-au luat

Ministerul Afacerilor Interne (MAI) trage un semnal de alarmă cu privire la o nouă tentativă de fraudă cibernetică. Joi, instituția a anunțat că site-ul oficial dedicat cărții electronice de identitate a fost clonat, iar utilizatorii români riscă să își compromită datele personale dacă accesează pagini web false. Autoritățile subliniază că singurul portal autentic este https://carteadeidentitate.gov.ro, găzduit exclusiv pe domeniul oficial .gov.ro.

Potrivit comunicatului emis de MAI, structurile specializate au depistat activitatea de impersonare a portalului oficial, după ce atacatorii cibernetici au creat o copie aproape identică a paginii guvernamentale. Site-ul fals a fost conceput pentru a induce în eroare cetățenii care doresc informații despre cartea electronică de identitate și pentru a colecta date personale sensibile.

După identificarea amenințării, autoritățile au acționat rapid pentru a bloca accesul la pagina clonată. Deși această măsură a limitat riscurile imediate, MAI avertizează că atacatorii pot lansa alte versiuni ale site-ului, pe domenii precum .ro, .com sau .net, motiv pentru care vigilența publicului rămâne esențială.

Specialiștii în securitate cibernetică atrag atenția că astfel de tentative devin din ce în ce mai sofisticate. Pagina clonată reproducea fidel elementele grafice și interfața originalului, inclusiv sigla oficială, ceea ce face dificilă recunoașterea falsului pentru un utilizator neavizat.

Recomandări pentru protecția datelor personale

Ministerul Afacerilor Interne recomandă cetățenilor să verifice cu atenție adresele web înainte de a introduce orice informație personală. Elementele cheie care confirmă autenticitatea sunt domeniul .gov.ro și conexiunea securizată HTTPS. Orice altă combinație, chiar și cu nume aparent similare, trebuie tratată ca potențial periculoasă.

De asemenea, este important ca utilizatorii să nu furnizeze date de identificare, CNP, copii ale actelor sau informații bancare pe site-uri care nu aparțin instituțiilor oficiale. În cazul în care cineva a introdus deja astfel de date pe un portal suspect, experții recomandă schimbarea parolelor și notificarea imediată a autorităților competente, precum Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) sau Poliția Română – Direcția de Combatere a Criminalității Organizate.

MAI subliniază că toate serviciile legate de cartea electronică de identitate, inclusiv programările pentru eliberarea documentului, sunt oferite gratuit pe site-ul oficial și că instituția nu solicită plăți online sau informații bancare în acest proces.

Fenomenul site-urilor clonate, o amenințare în creștere

Atacul semnalat de MAI se înscrie într-o tendință globală de creștere a fraudelor prin phishing și site-uri clonate, menite să fure date personale sau financiare. Astfel de pagini pot fi promovate prin e-mailuri false, reclame pe rețelele sociale sau mesaje SMS, toate având ca scop atragerea victimelor către portaluri care imită fidel instituțiile oficiale.

În ultimii ani, mai multe instituții publice și bănci din România au raportat incidente similare, în care hackerii au creat copii ale platformelor originale pentru a obține date de autentificare. Specialiștii avertizează că, odată compromise, aceste informații pot fi folosite pentru furt de identitate, acces ilegal la conturi bancare sau alte activități frauduloase.

Pentru a reduce riscurile, experții recomandă actualizarea constantă a sistemelor de operare și a aplicațiilor de securitate, precum și utilizarea autentificării cu doi factori acolo unde este posibil. În plus, informarea corectă a publicului rămâne una dintre cele mai eficiente arme împotriva acestor atacuri, motiv pentru care campaniile de educație digitală trebuie continuate.

Avertismentul MAI vine ca un memento pentru toți utilizatorii de internet: chiar și site-urile care par oficiale pot fi, de fapt, capcane bine camuflate. Verificarea atentă a domeniului și accesarea exclusivă a surselor guvernamentale, în special în cazul unor documente sensibile precum cartea electronică de identitate, sunt pași esențiali pentru protejarea datelor personale și evitarea fraudelor online.

