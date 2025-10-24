Ultima ora
RCA-ul la trotinete și biciclete electrice, între legislația adoptată și dezbaterile online. Cine are dreptate
24 oct. 2025 | 16:58
de Andrei Simion

Sistemul de raportare de pe TikTok, Facebook și Instagram pentru conținutul ilegal e ineficient și lipsit de transparență, raportează CE

Imagine reprezentativă de ilustrație. (Foto: Playtech)

Comisia Europeană a publicat constatări preliminare potrivit cărora mecanismele prin care utilizatorii pot semnala conținut ilegal pe Facebook și Instagram nu îndeplinesc cerințele din Legea Serviciilor Digitale (DSA). În loc de fluxuri clare de tip „notifică și acționează”, Meta ar fi introdus pași inutili și elemente de tip „dark patterns” care pot descuraja finalizarea unei sesizări — inclusiv pentru categorii grave, precum materialele de abuz sexual asupra minorilor sau conținutul terorist.

Executivul european notează că, în starea actuală, instrumentele Meta pentru etichetarea și eliminarea conținutului ilegal „pot fi ineficiente”. În plus, oficiali UE avertizează că problema nu se limitează la illegalitatea explicită, ci atinge și zona de gestionare a conținutului controversat la limită, unde transparența și căile de contestare pentru utilizatori sunt esențiale.

Accesul la date pentru cercetători și problema transparenței

Pe lângă raportarea conținutului, Bruxelles-ul critică și accesul insuficient oferit cercetătorilor la date publice, necesar pentru evaluarea riscurilor sistemice – de pildă, expunerea minorilor la conținut nociv. În această privință, Comisia indică probleme nu doar la Meta, ci și la TikTok, arătând că solicitările legitime de cercetare sunt adesea întâmpinate cu bariere, întârzieri sau seturi de date incomplete.

Argumentul UE este că transparența și accesul controlat la date servesc interesul public: permit evaluări independente privind efectele platformelor asupra sănătății mentale, a siguranței online și a integrității informaționale. Fără astfel de instrumente, mecanismele de răspundere publică devin pur declarative, iar supravegherea riscurilor sistemice – dificilă.

Ce riscă mMeta și ce urmează

„Verdictul” Comisiei este deocamdată provizoriu: platformelor li se acordă timp pentru conformare. Dacă nu vor corecta rapid fluxurile de raportare, nu vor elimina practicile înșelătoare și nu vor îmbunătăți accesul pentru cercetare, Meta riscă sancțiuni de până la 6% din cifra de afaceri globală anuală, la care se pot adăuga penalități periodice pentru a forța respectarea obligațiilor DSA. Compania a respins acuzațiile, susținând că respectă legea.

Pentru utilizatori, miza este pragmatică: butoane vizibile și procese scurte pentru a semnala conținut ilegal, confirmări clare că sesizarea a fost primită și un răspuns motivat în timp util. Pentru platforme, în joc sunt credibilitatea și costul conformării: eliminarea „dark patterns”, deschiderea unor canale reale către cercetători și standardizarea traseelor de moderare. Următorul pas este juridic: dacă, după faza preliminară, Comisia finalizează decizia și constată oficial încălcarea DSA, va putea impune amenzi, iar Meta va avea la dispoziție procedurile de contestare. Până atunci, mesajul politic e clar: raportarea trebuie să fie simplă, rapidă și eficientă – nu un labirint.

