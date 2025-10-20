Simu Liu readuce la viață filmul inspirat din jocul Sleeping Dogs: Scenariul este gata, ce urmează

Adaptarea cinematografică a jocului Sleeping Dogs revine oficial pe linia de producție, după ani de incertitudine. Actorul canadian Simu Liu, cunoscut pentru rolul său din Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, a anunțat că prima versiune a scenariului este gata, oferind speranțe fanilor care așteaptă de ani buni transformarea acestui titlu cult într-un film de acțiune modern.

Într-o postare publicată pe 18 octombrie 2025, Liu a confirmat finalizarea draftului de scenariu, marcând momentul cu o fotografie amuzantă a propriului câine dormind, o trimitere directă la numele francizei. Gestul a fost primit cu entuziasm de comunitatea gamerilor, care consideră Sleeping Dogs una dintre cele mai subevaluate povești din istoria jocurilor video.

De la un proiect abandonat la un nou început

Proiectul Sleeping Dogs părea pierdut definitiv la începutul lui 2025, când Donnie Yen, actorul cunoscut din Star Wars și Ip Man, a declarat că producția a fost anulată, în ciuda implicării sale financiare. Cu toate acestea, câteva săptămâni mai târziu, Liu a anunțat că filmul este din nou în dezvoltare și că va avea un rol esențial în readucerea lui pe ecrane.

Într-un răspuns adresat fanilor pe rețelele sociale, Liu a explicat că publisherul Square Enix sprijină adaptarea, însă provocarea principală o reprezintă studiourile de la Hollywood, care nu înțeleg încă potențialul acestei francize. „Sunt grozavi, dar studiourile nu par să realizeze cât de importantă este această proprietate intelectuală, dar îi vom aduce acolo”, a spus actorul.

Detaliile despre scenarist, regizor sau distribuție nu au fost încă făcute publice, însă simplul fapt că există un scenariu completat marchează un pas semnificativ înainte pentru un proiect blocat de mai bine de șapte ani.

O franciză cult, între acțiune și identitate asiatică

Lansat în 2012 de Square Enix și dezvoltat de United Front Games, Sleeping Dogs este un joc open-world amplasat în Hong Kong, centrat pe un ofițer sub acoperire infiltrat în triade. Combinând luptele corp la corp, urmăriri spectaculoase și o poveste plină de tensiune, jocul a fost apreciat pentru autenticitatea atmosferei asiatice și profunzimea narativă.

Deși o continuare directă și un spin-off online, Triad Wars, au fost planificate, ambele proiecte au fost abandonate după închiderea studioului în 2016. Relansarea filmului ar putea readuce atenția asupra acestei francize uitate și, totodată, ar întări prezența asiatică în marile producții hollywoodiene.

Dacă ritmul actual se menține, filmările ar putea începe în 2026. Cu Simu Liu în rol principal, Sleeping Dogs are șansa de a deveni nu doar o simplă adaptare, ci o reinterpretare cinematografică a unuia dintre cele mai respectate jocuri de acțiune ale ultimului deceniu.