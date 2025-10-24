Simona Pătruleasa, despre pauza de la Kanal D și revenirea în televiziune: „Nu m-am retras! Ne vom revedea!” EXCLUSIV

În urmă cu un an, Simona Pătruleasa și-a surprins publicul anunțând că, după aproape 16 ani, pune pe pauză colaborarea cu Kanal D. Este una dintre cele mai iubite și respectate prezentatoare de televiziune din România, astfel că decizia nu a însemnat o retragere definitivă. În exclusivitate pentru Playtech, Simona mărturisește că microbul televiziunii nu dispare niciodată și că revenirea ei pe micul ecran este doar o chestiune de timp.

Simona Pătruleasa a vorbit despre începuturile în televiziune

Cu o carieră impresionantă în televiziune, Simona Pătruleasa este una dintre prezentatoarele preferate ale românilor. Ani de zile, a adus cele mai importante subiecte în casele telespectatorilor, dar puțini știu că nu aceasta a fost dorința sa de la bun început. A studiat Dreptul, apoi a profesat ca învățătoare. Dar destinul, spune ea, a adus-o acolo unde îi era locul: în televiziune.

A început la Realitatea TV, după ce mersese la un casting pentru a însoți o prietenă. Nici nu bănuia ce va urma pentru ea, cu toate că, înainte, din curiozitate, urmase un curs în domeniu.

„Lucrurile în viață se întâmplă uneori și cred că atunci când se întâmplă și nu sunt programate, cu atât surpriza este mai frumoasă și cu atât mai mult te bucuri de ceea ce ți se întâmplă”, a dezvăluit Simona Pătruleasa, în exclusivitate pentru Playtech.

Își amintește și acum prima apariție în direct, cu toate emoțiile care au venit la pachet. Pe de o parte, se simțea copleșită, dar, în același timp, era o bucurie uriașă să știe că trăiește începutul unei noi etape din viața ei. Sunt trăiri pe care le păstrează în suflet și despre care îi vorbește cu drag fiicei sale, Ingrid.

„Cum aș putea să o uit? (n.r prima apariție în direct). A fost cu foarte, foarte mari emoții la Realitatea TV. Acum foarte mulți ani, 20 și ceva de ani. Da, am avut emoții uriașe, uriașe, dar frumoase în același timp. Sunt amintiri de care mă bucur și pe care cu mare, mare drag le împărtășesc fiicei mele”, ne-a spus Simona Pătruleasa.

Se pregătește pentru întoarcerea pe micile ecrane?

După Realitatea TV, a urmat colaborarea cu Antena 1 și apoi aproape 16 ani la Kanal D, de unde a ales să se retragă în septembrie anul trecut. Acum se dedică mai mult familiei, mai ales că Ingrid este deja la vârsta adolescenței, iar prezența mamei sale este esențială pentru dezvoltarea ei.

„Ca orice copil de 14 ani, cu foarte multe curiozități specifice vârstei, este un copil normal, zic eu, la 14 ani. Un copil vesel, un copil care ne aduce tot felul de bucurii și satisfacții. Și nu-i place să vorbesc despre ea”, a spus Simona Pătruleasa despre fiica sa.

„Microbul televiziunii”, însă, nu dispare odată intrat în sânge, așa că Simona promite că, la momentul potrivit, se va întoarce pe micile ecrane pentru a continua să-și împărtășească experiența și pasiunea cu publicul său.

„Nu m-am retras neapărat. Am făcut o pauză, dar asta nu înseamnă că pauza asta o să fie, așa, pe termen lung. Am făcut o pauză care mi-a prins bine, dar microbul televiziunii nu dispare niciodată. Așa că, cu siguranță, ne vom revedea”, a subliniat Simona Pătruleasa.

Cum e Simona Pătruleasa când nu o vede nimeni: „Nu gătesc pe tocuri”

La fiecare apariție, Simona Pătruleasa emană eleganță și feminitate, cu ținute bine alese și machiaj impecabil. În spatele ușilor închise, însă, vedeta spune că este un om normal, care gătește, face curat și are grijă de cei dragi.