Nicuşor Dan: Legea pregătirii populaţiei pentru război, transmisă curând Parlamentului. Noutatea majoră – stagiul militar voluntar de 4 luni, plătit de stat
03 oct. 2025 | 14:47
de Daoud Andra

ȘTIRI EXTERNE
Imagini virale cu Kate Middleton! Prințesa de Wales a urcat pe tocuri într-un avion de luptă
Kate Middleton, Prințesa de Wales, a reușit din nou să capteze atenția întregii lumi, după ce a fost surprinsă într-o ipostază inedită la prima sa vizită oficială la o bază a Forțelor Aeriene Regale britanice. Evenimentul a avut loc joi, 2 octombrie, la RAF Coningsby, în Lincolnshire, acolo unde Prințesa a vizitat personal echipele de elită ale aviației militare, în calitate de Comodor șef al Flotei Aeriene – funcție onorifică pe care a primit-o în 2023, odată cu noile atribuții stabilite de Regele Charles.

Eleganță la înălțime: Kate, pe tocuri într-un avion Typhoon

Imaginile care au devenit virale pe rețelele sociale o arată pe Kate Middleton coborând cu o grație impecabilă dintr-un avion de luptă Quick Reaction Alert Typhoon. Deși purta pantofi negri cu toc înalt, Prințesa a reușit să parcurgă cele opt trepte înguste ale scării avionului cu spatele, păstrându-și eleganța și naturalețea. Momentul a fost remarcat de mii de utilizatori care au lăudat atât ținuta, cât și atitudinea prințesei.

Pentru această vizită, Kate a ales un costum gri semnat de designerul britanic Bella Freud, completat cu o broșă RAF cu aripi aurii, un simbol al recunoștinței și respectului pentru tradițiile aviației militare. Ținuta a fost apreciată ca fiind o combinație perfectă între sobrietatea cerută de ocazie și stilul său personal, care îi aduce mereu un plus de rafinament.

Vizită cu misiune simbolică

În timpul evenimentului, Prințesa de Wales nu s-a rezumat doar la interacțiunea protocolară. Ea a vizitat centrul de antrenament al bazei aeriene și a urcat într-un simulator de zbor al avionului Typhoon. Cu un entuziasm molipsitor, a reușit să stăpânească rapid comenzile, ceea ce i-a determinat pe militarii prezenți să spună că ar fi un „pilot înnăscut”.

Kate a profitat de ocazie pentru a discuta cu personalul bazei și a aflat detalii despre misiunile de apărare aeriană pe care RAF le desfășoară în permanență pentru securitatea Regatului Unit. Ea a menționat, într-o conversație informală, că fiul său cel mic, prințul Louis, visează să devină pilot de vânătoare, o mărturisire care a stârnit zâmbete și simpatie printre cei prezenți.

Rolurile onorifice ale Prințesei

În 2023, Regele Charles a acordat mai multe titluri onorifice membrilor familiei regale, consolidând legătura istorică dintre Coroană și forțele armate. Pentru Kate Middleton, acestea includ: Comodor șef al Flotei Aeriene, Colonel șef al Primului Regiment de Dragoni al Gărzii Reginei și Comodor Onorific Regal al Aerului al RAF Coningsby. Aceste funcții îi oferă nu doar o poziție simbolică, ci și un rol de ambasador al valorilor și tradițiilor militare britanice.

Momentul coborârii din avion a fost distribuit de mii de ori și comentat intens pe rețelele sociale, fiind considerat o demonstrație de eleganță și curaj. Mulți internauți au remarcat faptul că Prințesa reușește să îmbine atribuțiile oficiale cu naturalețea personală, consolidându-și astfel imaginea de membru al familiei regale apropiat de oameni.

@theprincessroyals #katemiddleton #princessofwales #princeofwales #fyp #britishroyalfamily ♬ original sound – Runway walksss🤩

