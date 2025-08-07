Ultima ora
Cât te va costa factura la curent în septembrie dacă ești client Hidroelectrica. TVA-ul majorat se resimte
07 aug. 2025 | 08:00
de Daoud Andra

Sicriul lui Ion Iliescu nu a fost unul obișnuit. Gabriela Lucuțar spune cât a costat

Actualitate
Sicriul lui Ion Iliescu nu a fost unul obișnuit. Gabriela Lucuțar spune cât a costat
FOTO: Profimedia Images

Atmosfera de doliu a cuprins Palatul Cotroceni, unde a fost depus trupul neînsuflețit al fostului președinte al României, Ion Iliescu. Decesul său, survenit în data de 5 august, la ora 15:55, a marcat încheierea unei epoci politice, lăsând în urmă un val de emoție și omagii. După prima zi de funeralii, au ieșit la iveală și unele detalii despre sicriul său.

Sicriul ales pentru Ion Iliescu

Catafalcul pe care a fost așezat sicriul este păzit permanent de patru militari, care se schimbă la fiecare 20 de minute, într-un ritual solemn ce onorează funcția înaltă pe care a deținut-o timp de mai mulți ani. Printre cei care au trecut pragul Palatului Cotroceni pentru a-și exprima regretul s-au numărat personalități politice de prim rang: Marcel Ciolacu, Sorin Grindeanu, Paul Stănescu, Ilie Bolojan, Emil Constantinescu, Cătălin Predoiu și Alexandru Rogobete.

Cetățenii de rând au, de asemenea, posibilitatea de a-și lua rămas bun, într-un spațiu special amenajat, accesibil publicului larg. Întregul ceremonial este organizat cu o atenție deosebită, iar detaliile funeraliilor reflectă respectul cuvenit unui fost lider de stat.

Vezi și:
Ce se întâmplă cu Nina Iliescu la înmormântarea fostului preşedinte? Decizia de ultim moment a celei care i-a fost alături lui Ion Iliescu aproape opt decenii
Funeraliile lui Ion Iliescu. Fostul președinte este condus astăzi pe ultimul drum. Detalii despre ceremonia religioasă şi înhumare

Un element care a atras atenția a fost sicriul în care a fost depus Ion Iliescu. Gabriela Lucuțar, bine cunoscută pentru implicarea în organizarea unor înmormântări celebre, a oferit detalii exclusive pentru publicația Click! cu privire la acest aspect:

„Este un sicriu cu denumirea Lincoln, culoare mahon, la cumpărare poate ajunge până la 5.000 de euro, depinde de lemnul din care este făcut și de detaliile din interior. E lemn masiv, cherry patina culoare”.

Momentul în care sicriul a ajuns la Cotroceni (FOTO: Profimedia Images)

Înmormântare cu onoruri militare

Modelul Lincoln este considerat unul de lux, deseori ales pentru personalități publice, datorită calității materialelor și finisajelor sofisticate. Mahonul adaugă un aer de sobrietate și eleganță, potrivit unei ceremonii de o asemenea amploare.

În cursul zilei de 7 august, va avea loc înmormântarea fostului președinte la Cimitirul Ghencea 3, cu onoruri militare. Ceremonia se va desfășura într-un cadru restrâns, alături de familie și prieteni apropiați, departe de ochii curioși ai presei.

Un moment de profundă emoție l-a reprezentat coroana de flori albe trimisă de soția sa, Nina Iliescu. Pe panglica simplă, mesajul transmis rămâne mărturia unei iubiri care a trecut proba deceniilor: „Odihnește-te în pace! Cu adâncă durere, Nina”.

Ion Iliescu, personalitate controversată, dar definitorie pentru tranziția post-decembristă, pleacă pe ultimul drum cu toate onorurile rezervate unui fost șef de stat. România își ia rămas bun de la unul dintre cei mai longevivi lideri politici ai săi, în cadrul unei ceremonii în care detaliile — inclusiv sicriul de 5.000 de euro — reflectă simbolic greutatea unui destin istoric.

ANM a emis Cod roşu de vijelii puternice în mai multe localităţi din ţară. Unde se întoarce domul de foc? Se anunţă chiar şi 43 de grade
Recomandări
Incendii în Thassos. Românii au început să plece de pe insulă din cauza focarelor, zonele în care intervin pompierii: „Căutăm cazare, avem copii”
Incendii în Thassos. Românii au început să plece de pe insulă din cauza focarelor, zonele în care intervin pompierii: „Căutăm cazare, avem copii”
Ziua de 7 august în istorie: conflicte, descoperiri și momente care au schimbat lumea
Ziua de 7 august în istorie: conflicte, descoperiri și momente care au schimbat lumea
Ce vrea un angajator să citească în CV – dezvăluiri din „bucătăria” experților în resurse umane
Ce vrea un angajator să citească în CV – dezvăluiri din „bucătăria” experților în resurse umane
ANAF ia „la puricat” firmele care își deduc TVA pentru cheltuieli personale: cosmetice, haine și electrocasnice pe cheltuiala firmei
ANAF ia „la puricat” firmele care își deduc TVA pentru cheltuieli personale: cosmetice, haine și electrocasnice pe cheltuiala firmei
Gigi Becali, gest neașteptat la căpătâiul lui Ion Iliescu. A stat doar 30 de secunde
Gigi Becali, gest neașteptat la căpătâiul lui Ion Iliescu. A stat doar 30 de secunde
Un bărbat de 33 de ani s-a răsturnat cu trotineta electrică pe DN 1 și a fost rănit
Un bărbat de 33 de ani s-a răsturnat cu trotineta electrică pe DN 1 și a fost rănit
Donald Trump, apariție bizară. A urcat pe acoperișul Casei Albe și dădea indicații ciudate. Ce pune la cale liderul SUA
Donald Trump, apariție bizară. A urcat pe acoperișul Casei Albe și dădea indicații ciudate. Ce pune la cale liderul SUA
Christina Applegate, internată în spital din cauza unei infecții grave la ambii rinichi
Christina Applegate, internată în spital din cauza unei infecții grave la ambii rinichi
Revista presei
Adevarul
Cine este „fiul adoptiv” al lui Ion Iliescu, de care a avut grijă, dar pe care nu l-a înfiat legal
Playsport.ro
Andrei Gheorghiță pleacă de la FCSB și semnează cu o rivală din Superliga. Gigi Becali a făcut anunțul
Ego.ro
Ce să nu faci niciodată când intri într-un cazinou
Playtech Știri
11 lucruri surprinzătoare pe care le poți curăța cu șampon pentru bebeluși, potrivit specialiștilor în curățenie
Playtech Știri
Horoscop zilnic 7 august 2025. Zodia care ar trebui să fie atentă la cheltuieli excesive, pentru că pot apărea probleme financiare neașteptate
Playtech Știri
Cum alungi cârtițele din grădină pentru totdeauna. Soluții testate de un grădinar cu experiență
Ego.ro
Ce au observat experții, la aparițiile fiului cel mic al lui Kate Middleton și al Prințului William
Ego.ro
Știați că Alin Gălățescu are o fiică? Iată ce relație are cu ea și cu mama ei