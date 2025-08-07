Sicriul lui Ion Iliescu nu a fost unul obișnuit. Gabriela Lucuțar spune cât a costat

Atmosfera de doliu a cuprins Palatul Cotroceni, unde a fost depus trupul neînsuflețit al fostului președinte al României, Ion Iliescu. Decesul său, survenit în data de 5 august, la ora 15:55, a marcat încheierea unei epoci politice, lăsând în urmă un val de emoție și omagii. După prima zi de funeralii, au ieșit la iveală și unele detalii despre sicriul său.

Sicriul ales pentru Ion Iliescu

Catafalcul pe care a fost așezat sicriul este păzit permanent de patru militari, care se schimbă la fiecare 20 de minute, într-un ritual solemn ce onorează funcția înaltă pe care a deținut-o timp de mai mulți ani. Printre cei care au trecut pragul Palatului Cotroceni pentru a-și exprima regretul s-au numărat personalități politice de prim rang: Marcel Ciolacu, Sorin Grindeanu, Paul Stănescu, Ilie Bolojan, Emil Constantinescu, Cătălin Predoiu și Alexandru Rogobete.

Cetățenii de rând au, de asemenea, posibilitatea de a-și lua rămas bun, într-un spațiu special amenajat, accesibil publicului larg. Întregul ceremonial este organizat cu o atenție deosebită, iar detaliile funeraliilor reflectă respectul cuvenit unui fost lider de stat.

Un element care a atras atenția a fost sicriul în care a fost depus Ion Iliescu. Gabriela Lucuțar, bine cunoscută pentru implicarea în organizarea unor înmormântări celebre, a oferit detalii exclusive pentru publicația Click! cu privire la acest aspect:

„Este un sicriu cu denumirea Lincoln, culoare mahon, la cumpărare poate ajunge până la 5.000 de euro, depinde de lemnul din care este făcut și de detaliile din interior. E lemn masiv, cherry patina culoare”.

Înmormântare cu onoruri militare

Modelul Lincoln este considerat unul de lux, deseori ales pentru personalități publice, datorită calității materialelor și finisajelor sofisticate. Mahonul adaugă un aer de sobrietate și eleganță, potrivit unei ceremonii de o asemenea amploare.

În cursul zilei de 7 august, va avea loc înmormântarea fostului președinte la Cimitirul Ghencea 3, cu onoruri militare. Ceremonia se va desfășura într-un cadru restrâns, alături de familie și prieteni apropiați, departe de ochii curioși ai presei.

Un moment de profundă emoție l-a reprezentat coroana de flori albe trimisă de soția sa, Nina Iliescu. Pe panglica simplă, mesajul transmis rămâne mărturia unei iubiri care a trecut proba deceniilor: „Odihnește-te în pace! Cu adâncă durere, Nina”.

Ion Iliescu, personalitate controversată, dar definitorie pentru tranziția post-decembristă, pleacă pe ultimul drum cu toate onorurile rezervate unui fost șef de stat. România își ia rămas bun de la unul dintre cei mai longevivi lideri politici ai săi, în cadrul unei ceremonii în care detaliile — inclusiv sicriul de 5.000 de euro — reflectă simbolic greutatea unui destin istoric.