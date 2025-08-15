Ultima ora
Sfânta Maria Mare. Obiceiuri și tradiții de 15 august, de ce se dau prune şi struguri de pomană

Sfânta Maria Mare. Obiceiuri și tradiții de 15 august, de ce se dau prune şi struguri de pomană
Semnificația sărbătorii Sfânta Maria Mare, obiceiuri și tradiții (Sursa foto: Pixabay)

În fiecare an, la 15 august, creștinii ortodocși și catolici prăznuiesc Adormirea Maicii Domnului, cunoscută în popor că Sfânta Maria Mare. Este una dintre cele mai importante sărbători religioase din an, dedicată Fecioarei Maria, mama Mântuitorului Iisus Hristos. Ziua are o încărcătură spirituală profundă, dar și numeroase obiceiuri și tradiții populare, păstrate din generație în generație.

Conform tradiției creștine, Adormirea Maicii Domnului marchează momentul în care Fecioara Maria a părăsit această lume, fiind ridicată cu trupul și sufletul la cer. Termenul „adormire” sugerează trecerea lină, fără suferință, spre viața veșnică. Sărbătoarea este precedată de Postul Adormirii Maicii Domnului, de două săptămâni (1–14 august), considerat al treilea mare post din an.

În cultura tradițională românească, ziua de 15 august era asociată cu un moment de hotar în calendarul popular, ce marca sfârșitul verii și începutul toamnei.

Pelerinaje și slujbe speciale. Credincioșii participă la liturghii și procesiuni, adesea în mănăstiri și biserici cu hramul Adormirii Maicii Domnului. Cele mai mari pelerinaje au loc la Mănăstirea Nicula (Cluj), Mănăstirea Putna (Suceava) și Mănăstirea Rohia (Maramureș).

Zi de pomenire pentru cei răposați

Împărțirea de struguri și prune. În unele zone, femeile duc la biserică fructe de sezon – struguri, prune, mere – pentru a fi sfințite, apoi le împart săracilor, că ofrandă pentru sufletele celor adormiți.

De asemenea, pe 15 august, se fac pomeni și se dau de pomană colaci, fructe și vin, pentru odihna celor din familie trecuți la Domnul. În tradiția populară, se spunea că de Sfânta Maria Mare nu se lucrează în gospodărie, pentru a nu atrage necazuri și boală. Totodată, femeile nu spală și nu coş, iar bărbații evită munca câmpului.

În multe zone, se crede că femeile gravide care se roagă Maicii Domnului în această zi vor avea o naștere ușoară și copii sănătoși.

Ritualuri legate de anotimp

Fiind la mijlocul lunii august, această sărbătoare marca în satul tradițional începutul pregătirilor pentru toamnă:

  • Se culegeau primele poame din vii și livezi.
  • Ciobanii coborau turmele de pe munte.
  • Se anunțau târguri și iarmaroace de toamnă, unde oamenii își vindeau produsele și cumpărau cele necesare pentru iarnă.

Sfânta Maria Mare și numele de Maria

În România, peste 2 milioane de persoane poartă numele Maria, Marian, Mariana, Marin sau derivate. De Sfânta Maria Mare, cei cu acest nume sunt felicitați și primesc urări de sănătate și bucurie. În unele tradiții, sărbătorirea onomasticii se face mai degrabă de Sfânta Maria Mică (8 septembrie), dar mulți români marchează ambele date.

Sfânta Maria Mare este o sărbătoare ce îmbină profunzimea religioasă cu frumusețea obiceiurilor populare. Este un moment de rugăciune, de recunoștință și de comuniune cu familia, dar și un prag simbolic între vară și toamnă, păstrat cu respect de secole în cultura românească.

