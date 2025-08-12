Evenimente de Sfânta Maria 2025 la malul mării. Peste 100.000 de turiști sunt așteptați pe litoral în minivacanța de la finalul săptămânii

Litoralul românesc se pregătește pentru una dintre cele mai aglomerate perioade ale verii. În minivacanța de Sfânta Maria, autoritățile și operatorii din turism estimează că peste 100.000 de turiști – posibil chiar mai aproape de 150.000 – vor ajunge pe plajele din Constanța și din stațiunile învecinate.

Ziua Marinei, atracția principala de pe litoral

Atmosfera promite să fie una de sărbătoare. În toate stațiunile, de la Mamaia și Eforie Nord până la Neptun, Venus și Costinești, programul zilelor libere va fi animat de concerte, spectacole în aer liber și evenimente speciale. Punctul culminant va fi, însă, pe 15 august, când se celebrează atât Adormirea Maicii Domnului, cât și Ziua Marinei Române.

Pe Faleza Cazinoului din Constanța, mii de oameni sunt așteptați să asiste la parade navale și aeriene, dar și la tradiționalele jocuri marinărești. Manifestările vor începe la ora 10:00, cu ridicarea pavilionului Geacului și Marelui Pavoaz pe navele militare, moment urmat de intrarea Zeului Neptun, sosit din larg pentru a da startul festivităților dedicate marinarilor români, după cum a anunțat purtătorul de cuvânt al MApN, Corneliu Pavel.

Anul acesta, evenimentele au o semnificație aparte: Cazinoul din Constanța, simbol al orașului, marchează 115 ani de la inaugurare. Cu această ocazie, va fi deschis până la miezul nopții, iar vizitatorii vor fi întâmpinați cu muzică live de jazz, inspirată din atmosfera anilor ’30.

Distracția nu se oprește la evenimentele oficiale. Ziua va fi dedicată relaxării pe plajă, iar seara, în mai multe stațiuni, artiști renumiți vor susține concerte în aer liber. Cluburile de noapte se pregătesc pentru un aflux masiv de petrecăreți, iar localurile de pe faleză își extind programul până târziu în noapte.

Tarife și oferte pentru turiști

Pe fondul cererii crescute, prețurile pentru cazare în această perioadă sunt, în medie, cu 10–15% mai mari decât anul trecut. „Prețul mediu pe noapte este de aproximativ 450 de lei pentru o cameră dublă cu mic dejun inclus, la un hotel de 3 stele. Cu toate acestea, s-au găsit și oferte last minute pentru cei care au rezervat pe ultima sută de metri”, explică agentul de turism Ovidiu Oprea, pentru Europa FM.

Cei care pornesc spre mare în weekend-ul prelungit trebuie să țină cont de câteva detalii logistice. Traversarea Dunării pe podurile de la Fetești și Cernavodă presupune plata unei taxe de pod, ce poate fi achitată online sau la benzinării, pentru a evita cozile.

De asemenea, pentru a scăpa de aglomerația clasică de pe Autostrada A2, specialiștii în trafic recomandă plecarea în cursul nopții sau foarte devreme dimineața, precum și folosirea rutelor alternative, cum ar fi DN3 prin Călărași sau drumul prin Slobozia și Hârșova.

Toate aceste pregătiri și sfaturi vin în sprijinul turiștilor care vor să se bucure de un weekend de neuitat la malul mării. Cu vreme bună, evenimente spectaculoase și o atmosferă de sărbătoare, minivacanța de Sfânta Maria promite să fie una dintre cele mai memorabile ale sezonului estival 2025.