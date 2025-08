Sezonul 5 din jocul Call of Duty aduce noi arme, operatorul Sims și skinuri exclusive în BO6 și Warzone

Activision a dezvăluit conținutul complet al Season 5 Battle Pass pentru Call of Duty: Black Ops 6 și Warzone, cu lansarea oficială programată pentru 7 august 2025.

Pachetul de sezon oferă peste 100 de recompense împărțite între niveluri gratuite și premium, incluzând două arme complet noi, operatori actualizați și o mulțime de obiecte cosmetice.

Ce va fi nou la Call of Duty

Printre cele mai importante noutăți din jocul video se numără adăugarea a două arme: mitraliera ușoară PML 5.56 și pușca de asalt ABR A1. Acestea sunt disponibile în mod gratuit în cadrul nivelurilor standard ale battle pass-ului, urmând tradiția sezoanelor anterioare.

Un punct de atracție pentru fanii nostalgici este revenirea operatorului Lawrence Sims, cunoscut din Black Ops Cold War și prezent și în campania BO6.

Cei care achiziționează versiunea standard a battle pass-ului (10 dolari) îl vor debloca instantaneu pe Sims în varianta „Stogie”, iar utilizatorii BlackCell vor primi și varianta exclusivă „Stogie BlackCell”.

BlackCell Sezonul 5: bonusuri, arme aurite și un operator cu un grifon letal

Abonamentul BlackCell revine în forță la prețul de 30 de dolari, aducând beneficii substanțiale pentru jucătorii dedicați. Acesta include deblocări imediate precum:

Operatorul Solace, însoțit de grifonul său ce poate fi invocat într-un finishing move special;

Un boost de XP de 10%;

1.100 de puncte COD;

Mastercraft Blueprint pentru Krig C cu efecte vizuale „Golden Aura” și „Golden Spirit”;

Charm animat „Iris Rise” și eticheta BlackCell Clan Tag.

În plus, jucătorii pot progresa în battle pass pentru a debloca:

7 skinuri exclusive BlackCell pentru operatori precum Sims, Stone, Toro, Maya, Niran și Carver;

7 planuri de arme (Weapon Blueprints) pentru modele precum KSV SMG, AMES 85, ASG-89, DM-10, PML 5.56 și ABR A1;

Peste 130 de recompense legate de BlackCell și Battle Pass pentru cei care finalizează întregul conținut sezonier.

Crossover I Know What You Did Last Summer? Evident!

Pe lângă conținutul standard, sezonul include și un crossover cu filmul de groază I Know What You Did Last Summer, aducând un skin inedit cu celebrul Fisherman ca operator jucabil.

Hărți noi, modificări în Verdansk și ultimul capitol din modul Zombies completează oferta sezonului

Sezonul 5 vine și cu modificări semnificative în jocul propriu-zis: ultimele hărți multiplayer, un nou capitol final pentru modul Zombies și actualizări importante în harta Warzone Verdansk. Deși accentul cade pe elementele cosmetice și de colecție, aceste schimbări aduc și provocări noi în gameplay-ul competitiv.

Fanii Call of Duty vor avea parte de o lună august plină de noutăți și recompense, indiferent de versiunea jocului pe care o preferă. Cu operatori legendari, arme puternice și colaborări inedite, Sezonul 5 promite să fie unul dintre cele mai consistente ale anului.