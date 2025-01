Call of Duty: Black Ops Cold War, cel mai scump joc video din istoria industriei gamingului. Câți bani s-au băgat în el tu ca să te simți ca în război când te joci

Industria jocurilor video a fost mereu învăluită în secretomanie când vine vorba de bugete și costuri de producție. Totuși, o serie de informații recente, dezvăluite dintr-un document depus într-un proces din California și analizat de Game File, aruncă lumină asupra sumei impresionante care s-a investit în unele dintre cele mai populare titluri Call of Duty. Printre acestea, se remarcă Call of Duty: Black Ops Cold War (2020), care, conform declarației lui Patrick Kelly – responsabilul de creație al francizei –, a ajuns să coste peste 700 de milioane de dolari pe toată durata ciclului său de dezvoltare.

Această cifră este, de departe, cea mai mare sumă făcută vreodată publică pentru un singur joc. Spre comparație, un alt document „scăpat” în 2023 a arătat că The Last of Us Part II (2020) a costat în jur de 220 de milioane de dolari, iar atunci experții considerau deja că suma era uriașă, scrie Gamefile. Noile date arată cât de departe a împins Activision limitele financiare pentru a crea experiențe imersive, menite să-ți ofere senzația unui adevărat câmp de luptă atunci când pornești jocul.

Cum a ajuns Black Ops Cold War să coste peste 700 de milioane de dolari

Din declarațiile lui Patrick Kelly reiese că dezvoltarea unui titlu Call of Duty nu înseamnă doar programare și testare, ci și o sumă colosală de resurse alocate departamentelor de creație, marketing și suport post-lansare. Atât studioul Treyarch, cât și Raven Software au avut „sute de oameni de creație” implicați în proiect, pe parcursul mai multor ani. Costurile includ salariile, infrastructura, tehnologiile de ultimă generație necesare pentru redarea grafică și sistemele de joc, plus toate cheltuielile de promovare care aduc jocul în atenția publicului larg.

Acest buget de 700 de milioane de dolari pentru Call of Duty: Black Ops Cold War este parte a unui tablou mai amplu al investițiilor masive făcute de Activision. În același document judiciar, se menționează și alte titluri din serie: Black Ops III (2015), dezvoltat tot de Treyarch, ar fi ajuns la aproximativ 450 de milioane de dolari, iar Modern Warfare (2019), produs de Infinity Ward, a depășit pragul de 640 de milioane de dolari. Așadar, nu vorbim doar despre un singur joc, ci despre un efort financiar susținut, menit să pună franciza Call of Duty în topul preferințelor gamerilor de pretutindeni.

Controversele din jurul dezvăluirii bugetului

Aceste cifre impresionante nu ar fi ieșit la iveală dacă nu ar fi existat un proces care vizează atât Meta (pentru Instagram), cât și Activision (pentru Call of Duty). Procesul a fost intentat în urma tragicului eveniment din 2022, la școala Robb Elementary din Uvalde, Texas. Acuzațiile sugerează că tânărul care a comis atacul ar fi fost influențat de conținutul pe care îl consuma online, inclusiv de seriile Call of Duty. Declarația lui Kelly, depusă în decembrie 2024, avea scopul de a oferi clarificări despre ce înseamnă Call of Duty, cum se dezvoltă jocul și ce rol are în cultura populară, fără însă a-și asuma o responsabilitate directă pentru evenimentele tragice.

Activision a exprimat compasiune față de victime, dar a negat ferm orice legătură directă între violența din jocurile video și comportamentele criminale. Chiar și așa, faptul că aceste bugete au fost scoase la iveală în contextul unui proces de o asemenea amploare arată cât de sensibili pot fi producătorii de jocuri video atunci când vine vorba despre costuri. Printre altele, dezvăluirea sumelor investite în Call of Duty naște întrebări legate de sustenabilitatea unor astfel de proiecte uriașe și de modul în care industria se raportează la succesul financiar, la creativitate și la responsabilitatea socială.

După cum reiese din aceste informații, Call of Duty: Black Ops Cold War a doborât recorduri nu doar la nivel de vânzări – cu peste 30 de milioane de copii comercializate –, ci și la capitolul investiții, redefinind standardele în lumea gamingului. Deși cheltuielile uriașe ridică probleme legate de etică, risc financiar și responsabilitate socială, un lucru e cert: Activision continuă să împingă industria spre noi limite, transformând jocurile din simple produse de divertisment în experiențe cinematice tot mai apropiate de realitatea unui adevărat câmp de luptă. Pentru jucători, rezultatul înseamnă titluri mai spectaculoase, cu grafică și gameplay de ultimă generație – iar Black Ops Cold War este dovada că studiourile sunt dispuse să investească sume fabuloase pentru a oferi această senzație unică.