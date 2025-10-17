Serviciile de plată pentru rovinietă și peaj, suspendate temporar. CNAIR explică motivul întreruperii

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat o întrerupere temporară a serviciilor online destinate achiziției rovinietei și a peajului.

Platformele vor fi indisponibile între 17 octombrie, ora 23:45, și 19 octombrie, ora 4:00, interval în care șoferii nu vor putea plăti sau genera documentele necesare pentru circulația pe drumurile naționale și autostrăzi.

Actualizare de sistem la banca parteneră

CNAIR precizează că întreruperea este necesară pentru efectuarea unui update la sistemul de carduri al băncii partenere implicate în procesul de emitere a rovinietei și a peajului. „Această întrerupere este necesară întrucât banca parteneră urmează să efectueze un update în sistemul propriu de carduri”, se arată în comunicatul instituției.

Astfel, portalul www.erovinieta.ro și aplicația eTarife nu vor funcționa în perioada menționată. CNAIR îi sfătuiește pe șoferi să cumpere rovinieta anticipat, cu până la 30 de zile înainte de începerea perioadei de valabilitate, sau să achite peajul până la miezul nopții a zilei următoare trecerii pe tronsonul cu taxă.

Pentru a evita eventualele amenzi, conducătorii auto pot achiziționa rovinieta și prin distribuitorii autorizați, care oferă multiple metode de plată disponibile și în timpul întreruperii platformei CNAIR.

Tarifele rovinietei în funcție de tipul vehiculului

Prețurile pentru rovinietă variază în funcție de categoria autovehiculului:

Autoturisme (Categoria A): 1 zi – 3,5 €, 7 zile – 6 €, 30 zile – 9,5 €, 12 luni – 50 €

Transport marfă până la 3,5 t (Categoria B): 1 zi – 8,6 €, 30 zile – 18,2 €, 12 luni – 96 €

Vehicule grele (Categoria F, peste 12 t și min. 4 axe): 1 zi – 11 €, 30 zile – 121 €, 12 luni – 1.210 €

Lista completă a tarifelor este disponibilă pe site-ul CNAIR.

Unde este valabilă rovinieta

Rovinieta este obligatorie pentru circulația pe întreaga rețea rutieră națională, incluzând drumurile europene, expres și autostrăzile. Nu este însă necesară pentru deplasările efectuate în interiorul localităților sau pe drumurile județene și comunale care nu fac parte din rețeaua națională.

CNAIR reamintește că lipsa unei roviniete valabile poate duce la amenzi cuprinse între 250 și 4.500 de lei, în funcție de categoria vehiculului.