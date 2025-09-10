Serialul „The Conjuring” prinde viață la HBO Max, cu Nancy Won la cârmă. Când îl poți vedea pe platforma de streaming

Universul cinematografic „The Conjuring” se pregătește să facă pasul în televiziune. După ani de succes pe marele ecran, franciza horror creată de James Wan și dezvoltată de New Line Cinema intră într-o nouă etapă: un serial produs de Warner Bros. Television pentru HBO Max. Confirmarea că producția avansează a venit odată cu anunțul că Nancy Won, cunoscută pentru munca la „Tiny Beautiful Things”, va fi showrunner și producătoare executivă.

Această mutare marchează un moment important pentru universul „The Conjuring”, care a devenit deja un fenomen global, cu nouă filme lansate și cu cel mai recent, „The Conjuring: Last Rites”, stabilind un record de box office la debut.

Nancy Won nu este un nume întâmplător adus în fruntea proiectului. Experiența sa în televiziune, unde a lucrat la producții apreciate atât de critici, cât și de public, o transformă într-un pariu solid pentru HBO Max. Alegerea ei sugerează că serialul va pune accent nu doar pe atmosfera horror specifică francizei, ci și pe dezvoltarea profundă a personajelor și pe un fir narativ complex.

Won va colabora cu doi scenariști care vin direct din universul Marvel: Peter Cameron și Cameron Squires. Cei doi au lucrat la seriale precum „WandaVision” și „Agatha All Along”, demonstrând că pot jongla cu povești încărcate de mister și supranatural. Prezența lor în echipă indică o abordare ambițioasă, care ar putea să aducă un suflu proaspăt și inovator în saga „The Conjuring”.

În plus, proiectul are în spate nume cu greutate din industria filmului: Peter Safran ca producător executiv și compania Atomic Monster a lui James Wan, regizorul primelor două filme „The Conjuring”. Această combinație de experiență și viziune creativă ridică așteptările fanilor.

Franciza „The Conjuring”, de la marele ecran la televiziune

Universul „The Conjuring” a început în 2013, odată cu primul film regizat de James Wan, și s-a extins rapid într-o franciză care include titluri precum „Annabelle”, „The Nun” sau „The Curse of La Llorona”. Toate au avut un succes considerabil la box office, devenind unele dintre cele mai profitabile producții horror ale ultimului deceniu.

Cel mai recent capitol, „The Conjuring: Last Rites”, lansat pe 5 septembrie 2025, a intrat direct în istorie, înregistrând cel mai bun debut mondial pentru un film horror. Această performanță confirmă nu doar apetitul publicului pentru povești de groază, ci și relevanța francizei în cultura pop contemporană.

Trecerea către un format serial deschide noi posibilități narative. Dacă filmele s-au concentrat pe cazuri distincte inspirate de investigațiile paranormale ale soților Ed și Lorraine Warren, serialul ar putea explora povești secundare, detalii neabordate sau personaje noi. Un format episodic permite o construcție mai amplă a tensiunii și o explorare mai profundă a universului.

Ce așteptări au fanii de la viitorul serial HBO Max

Pe măsură ce informațiile despre serial se conturează, fanii deja își exprimă curiozitatea și entuziasmul. O parte dintre ei speră ca Patrick Wilson și Vera Farmiga, actorii care au dat viață lui Ed și Lorraine Warren în filme, să apară și în producția de televiziune, fie ca personaje principale, fie măcar prin apariții episodice.

Succesul serialului va depinde, însă, de echilibrul dintre respectarea elementelor care au consacrat franciza și introducerea unor idei originale. Atmosfera întunecată, suspansul permanent și legătura cu cazuri inspirate din realitate au fost cheia succesului cinematografic. În televiziune, aceste elemente trebuie îmbinate cu o construcție narativă pe termen lung, care să mențină interesul de la un episod la altul.

Cu Nancy Won la cârmă și cu sprijinul unor scenariști experimentați în povești supranaturale, HBO Max pare pregătit să transforme „The Conjuring” într-un nou succes de durată. Într-un moment în care platformele de streaming concurează acerb pentru a livra conținut original de impact, alegerea de a investi într-o franciză cu o bază de fani atât de solidă ar putea fi una dintre cele mai inspirate mișcări strategice.

Pe scurt, deși nu există încă o dată de lansare, viitorul serial promite să fie mai mult decât o simplă adaptare: ar putea să devină un nou capitol definitoriu pentru istoria horror-ului modern.