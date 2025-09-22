Ultima ora
Semnificaţia astronomică a echinocţiului de toamnă. De ce nu trebuie să te cerţi astăzi?

Semnificaţia astronomică a echinocţiului de toamnă. De ce nu trebuie să te cerţi astăzi?
FOTO: Pixabay

Echinocțiul de toamnă este unul dintre momentele cheie ale anului, marcat de un fenomen astronomic precis: ziua și noaptea devin aproape egale ca durată, iar Soarele traversează punctul de pe cer unde planul ecuatorial al Pământului se intersectează cu planul eclipticii. Acest moment marchează oficial începutul toamnei în emisfera nordică și se întâmplă, în mod obișnuit, între 22 și 23 septembrie.

Ce semnificație are echinocțiul de toamnă

Pe plan astronomic, echinocțiul reprezintă echilibrul perfect între lumină și întuneric, un punct de tranziție între vara călduroasă și zilele mai reci ale toamnei. Este momentul în care Pământul se aliniază într-un mod special față de Soare, ceea ce face ca durata zilei să fie aproximativ egală cu durata nopții.

Dincolo de semnificația științifică, echinocțiul de toamnă are o încărcătură puternică în tradițiile populare. În multe culturi, această zi este considerată un moment de echilibru și purificare, când energiile naturii se transformă și se pregătesc pentru noul ciclu sezonier.

În tradiția populară românească, se spune că nu trebuie să te cerți în ziua echinocțiului, deoarece conflictele pot aduce dezechilibru în lunile care urmează. O ceartă sau un conflict, chiar și aparent minor, ar fi astfel amplificat, afectând starea de spirit și armonia familiei pe perioada toamnei și a iernii.

Ritualuri de reînnoire

Pe lângă evitarea certurilor, ziua echinocțiului este asociată și cu ritualuri de curățenie și reînnoire. Se crede că este bine să îți faci ordine în casă, să aerisești camerele și să arunci lucrurile vechi. Astfel, energiile stagnante părăsesc locuința și lasă loc celor noi, aducând claritate, liniște și armonie în viața de zi cu zi. Aerisirea casei și curățenia simbolică sunt văzute ca un mod de a armoniza mediul înconjurător cu echilibrul natural al universului.

De asemenea, echinocțiul de toamnă este un moment favorabil pentru reflecție personală. Mulți oameni aleg să mediteze asupra relațiilor, proiectelor și intențiilor pentru următoarele luni, profitând de acest echilibru natural între lumină și întuneric. Este o zi potrivită pentru a face bilanțuri, a lăsa în urmă frustrările și a privi spre viitor cu mai multă claritate.

În concluzie, echinocțiul de toamnă nu este doar un fenomen astronomic, ci și o zi încărcată de simboluri și tradiții. Respectarea obiceiurilor populare – evitarea certurilor, curățenia casei și aerisirea spațiilor – este considerată esențială pentru a păstra armonia personală și familială în lunile care urmează. Această zi amintește de legătura profundă dintre ritmurile naturii și viața de zi cu zi, încurajându-ne să găsim echilibrul între lumină și întuneric, atât în jurul nostru, cât și în interior.

