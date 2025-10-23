Semafoare care opresc vitezomanii, testate la Brașov. Se fac roșu instant când depășești viteza legală

Primăria Brașovului a introdus un nou sistem de semaforizare inteligentă, menit să reducă viteza excesivă și să sporească siguranța rutieră. Noile semafoare sunt capabile să detecteze automat mașinile care depășesc limita legală de viteză și să comute imediat pe culoarea roșie, obligând șoferii să oprească la trecerile de pietoni.

Semafoare noi, testate la Brașov

Proiectul pilot, inițiat pentru a proteja pietonii și a disciplina traficul rutier, a fost extins începând de miercuri pe strada Lungă, între intersecțiile cu străzile Carierei și De Mijloc. Cele patru treceri de pietoni din zonă au fost dotate cu senzori radar conectați la semafoarele existente, potrivit unui comunicat transmis de Primărie.

Sistemul funcționează simplu: atunci când detectorii înregistrează o viteză peste limita admisă, semaforul se schimbă automat pe roșu pentru șoferi, reducând astfel riscul de accidente. În același timp, funcționarea pentru pietoni rămâne neschimbată — aceștia pot solicita în continuare culoarea verde prin apăsarea butonului dedicat.

Primăria Brașov anunță că monitorizează rezultatele proiectului și analizează posibilitatea extinderii sistemului și în alte zone cu risc crescut de accidente.