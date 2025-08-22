Șeful OnlyFans câștigă peste 1,9 milioane $ pe zi, averea i s-a dublat și site-ul ar putea fi vândut cu 8 miliarde

Leonid Radvinsky, miliardarul din spatele platformei OnlyFans, a reușit performanța de a-și dubla averea într-un singur an, ajungând la o estimare de 7,8 miliarde de dolari, conform datelor publicate de Forbes. Principalul motor al acestei creșteri explozive: dividende record de 701 milioane de dolari, la care se adaugă discuțiile pentru o vânzare istorică a companiei, evaluată la 8 miliarde.

Dividende uriașe și un venit zilnic amețitor

Doar în 2024, compania-mamă a OnlyFans, Fenix International, i-a plătit lui Radvinsky un dividend record de 497 de milioane de dolari. La începutul lui 2025, miliardarul a mai încasat alte tranșe care au ridicat totalul la 701 milioane de dolari în ultimele 12 luni. Practic, fondatorul câștigă echivalentul a 1,9 milioane de dolari în fiecare zi din activitatea platformei, scrie Forbes.com.

De la achiziția startup-ului britanic în 2018, Radvinsky a strâns peste 1,8 miliarde de dolari doar din dividende, confirmând statutul OnlyFans ca una dintre cele mai profitabile rețele sociale din lume.

Discuții pentru o vânzare de 8 miliarde

Pe lângă veniturile uriașe, antreprenorul de origine ucraineană, devenit cetățean american, ar putea încasa în curând și cel mai mare „jackpot” al carierei. Potrivit Financial Times, Radvinsky se află în negocieri cu un consorțiu de investitori pentru vânzarea OnlyFans, la o evaluare de aproximativ 8 miliarde de dolari.

Sub conducerea sa, platforma a cunoscut o expansiune uriașă. Numărul creatorilor a crescut cu 13% într-un singur an, ajungând la 4,6 milioane, iar fanii activi au urcat la 377 de milioane. Cheltuielile pe platformă au depășit 7,2 miliarde de dolari în 2024, din care OnlyFans reține un comision de 20%.

Între succes financiar și controverse

Deși cifrele sunt impresionante, viitorul vânzării nu este lipsit de obstacole. Reputația OnlyFans a fost afectată de probleme cu procesatorii de plăți, precum Visa și Mastercard, care în 2021 au forțat platforma să interzică temporar conținutul pentru adulți, înainte de a reveni asupra deciziei.

Mai mult, Reuters a raportat anul trecut peste 140 de plângeri la poliție în Statele Unite privind publicarea fără consimțământ a unor materiale explicite pe site. CEO-ul OnlyFans, Keily Blair, a promis investiții suplimentare în „instrumente de siguranță și încredere” pentru a proteja comunitatea de creatori și utilizatori.

În ciuda controverselor, cifrele financiare arată că OnlyFans rămâne un colos al industriei digitale. Pentru Leonid Radvinsky, succesul companiei înseamnă nu doar venituri fabuloase, ci și posibilitatea unei vânzări istorice care l-ar putea propulsa și mai sus în clasamentul celor mai bogați oameni din lume.