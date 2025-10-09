Ultima ora
09 oct. 2025 | 13:31
de Ioana Bucur

Șeful Armatei Române, mesaj clar: „Rezistăm în fața unui eventual atac rusesc. România e pregătită”

Șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad. Foto: MapN

Șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, susține că noua lege a apărării — care prevede și introducerea serviciului militar voluntar — este o măsură oportună în actualul context de securitate. Într-un interviu acordat în exclusivitate Euronews România, el a subliniat că reforma are un caracter strategic, reprezentând o chestiune de securitate națională.

Șeful Armatei Române, despre capacitatea României de a se apăra

Generalul Vlad a mai anunțat că, în perioada următoare, vor fi emise ordine de chemare pentru persoane din București și județul Ilfov, precizând că aceste acțiuni fac parte din pregătirea și organizarea aplicării noilor reglementări. De asemenea, el a abordat problema războiului hibrid derulat de Rusia împotriva României: deși a afirmat că nu se aşteaptă la un atac convențional din partea Rusiei, a avertizat că operațiunile hibride — dezinformare, presiuni și acțiuni subtile de destabilizare — reprezintă o amenințare reală şi trebuie neutralizate.

Întrebat cât ar rezista România în cazul în care țara ar fi atacată de armata Rusiei, generalul a răspuns:

„Din analizele noastre, este puțin probabil ca Federația Rusă să declanșeze un atac asupra unui stat NATO, dar nu este exclus și noi, ca militari, nu putem să excludem toate variantele. Rusia întotdeauna a avut acțiuni sub steag fals, întotdeauna a apăsat pe accelerația războiului hibrid, a folosit narative de domeniul celor despre care am discutat. Deci Rusia va utiliza toate metodele pentru a-și atinge scopurile, în primul rând acela de a distruge Ucraina și a capacității de rezistență a societății ucrainene. Eu nu cred într-un atac asumat al Rusiei direct, sau nu în perioada imediat următoare.

Ca șef al Apărării, nu spun că partea de nord este cel mai vulnerabil flanc. Eu trebuie să iau în considerare că cel mai vulnerabil flanc este cel de sud-est și noi să ne pregătim corespunzător pentru apărarea țării. Am spus că Armata trebuie să fie pregătită să acționeze corespunzător în zona noastră de responsabilitate. Nu aș putea face comparație între flancuri.

Există un plan regional, avem comandamente regionale stabilite pentru diferite scenarii, avem forțe alocate, sunt cele opt battle-group-uri stabilite, concurs de formare pentru al nouălea battle-group, națiunile sunt pregătite tot timpul să acorde tot sprijinul țării gazdă, să asigure toate forțele și mijloacele, avem foarte multe înțelegeri privind mobilitatea militară, astfel încât să putem ace o mișcare de forțe și mijloace foarte rapid în caz de agresiune. Cred că sunt întrunite toate condițiile pentru a avea o apărare colectivă eficientă”, a spus Șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, potrivit Euronews.

Întrebat apoi daca Românai ar putea rezista așa cum o face Ucraina, acesta a spus:

„Da (n.r.: România poate rezista cât a rezistat Ucraina). Astea sunt și motivele pentru care am mai declarat că avem nevoie de o populație pregătită pentru apărare, o industrie națională capabilă să sprijine efortul de război și un plan coerent pentru combaterea dezinformării. Dacă avem aceste trei elemente, o națiune poate să reziste, are capacitatea de a respinge un eventual agresor.

Dacă analizați cele trei elemente, o să vedeți că România are capacitate suficientă pentru apărare, pentru că vorbim de o capacitate defensivă suficientă. Nu știu de ce punem în discuție această problemă, pentru că avem o situație de securitate foarte bună, avem parteneri pe care ne bazăm, s-au făcut pași foarte mari în dezvoltarea economică a României.

Legislativ, am găsit instrumentele corespunzătoare pentru a ne pregăti populația. Cred că și la nivel societal au fost făcuți foarte mulți pași în ultimii 30 de ani. Ca român, ca militar, eu sunt convins că România are capacitatea.”

