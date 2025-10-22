Ultima ora
Alegeri pentru Primăria Capitalei, pe 7 decembrie: decizia luată de coaliția de guvernare
22 oct. 2025 | 18:35
de Daoud Andra

Şeful Armatei: ”Nu intrăm în război, dar ne pregătim ca pentru unul”. Cum pot fi mobilizați românii din străinătate
Generalul Gheorghiță Vlad, șeful Statului Major

România nu este în pragul unui conflict, dar trebuie să fie pregătită ca și cum ar fi. Acesta este mesajul ferm transmis de șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiţă Vlad, în cadrul unei conferințe de presă susținute miercuri. Generalul a explicat că, deși nu există nicio informație privind o posibilă agresiune asupra țării, statul are obligația de a-și antrena forțele, de a consolida economia și de a educa populația în spiritul responsabilității naționale.

Mobilizarea românilor din străinătate

„Nu intrăm într-un război. În schimb, ne pregătim ca pentru un război. Şi nici nu trimitem militari în Ucraina. Nu avem militari în Ucraina, nu am trimis militari în zonele de conflict”, a subliniat generalul Gheorghiţă Vlad, adăugând că România rămâne angajată în programele de apărare colectivă din cadrul NATO, fără a participa activ la conflicte din afara teritoriului său.

Întrebat care este procedura prin care românii aflați în străinătate ar putea fi mobilizați în caz de război, generalul a explicat că această obligație este una constituțională.

„Apărarea naţională este o datorie constituţională pentru fiecare cetăţean al României. Drept urmare, indiferent că avem domicilul stabil în România sau în afara teritoriului naţional, ordinele de mobilizare vor fi eliberate”, a precizat șeful Statului Major al Armatei.

Acesta a menționat și modificarea adusă de noul proiect de Lege 446, potrivit căreia termenul de prezentare la unitățile militare în care cetățenii sunt luați în evidență va fi de 15 zile. „Este o datorie constituţională a fiecăruia şi o obligaţie legală”, a subliniat el.

De asemenea, generalul Vlad a amintit că la exercițiile de mobilizare din acest an s-a înregistrat un procent de 83% de prezentare, un semn, spune el, că România are încă „cetățeni responsabili care privesc siguranţa naţională ca o necesitate a fiecărui cetăţean”.

„Important e să avem o masă mare a populaţiei care să ducă efortul de război. Vom avea şi cetăţeni care vor decide altfel, dar noi, ca politică de stat, trebuie să încurajăm responsabilitatea și îndeplinirea misiunilor constituţionale”, a declarat generalul.

Armata României, pregătită pentru apărare

În privința capacității Armatei Române de a face față unui conflict, inclusiv unei potențiale invazii, șeful Statului Major a transmis un mesaj de încredere:

„Armata României este foarte bine pregătită. În ultimii ani am avut numeroase activităţi de instruire, în context naţional şi internaţional. De peste 20 de ani participăm în teatre de operaţii, avem un program ambiţios de înzestrare şi o experienţă consistentă.”

Totodată, generalul a precizat că dorește recuperarea „deficitului de capabilitate” acumulat în ultimele trei decenii, referindu-se la nevoia de personal, echipamente moderne și un cadru legislativ adaptat noilor realități geopolitice. Generalul Gheorghiţă Vlad a atras atenția și asupra pericolului informațiilor false, care pot crea panică în rândul populației:

„România are nevoie de o populaţie pregătită, de o economie capabilă să ducă un efort de război şi, nu în ultimul rând, de un plan de combatere a dezinformării şi a fake news-ului”, a spus acesta.

El a avertizat că imaginile cu deplasările de tehnică militară pentru exerciții, precum „Dacian Fall” sau pentru Parada de 1 Decembrie, sunt adesea folosite pentru a răspândi narațiuni false privind implicarea României în conflicte externe.

„Trăim într-o bulă informaţională. Trebuie să ne informăm din cel puţin două surse credibile și să nu ne lăsăm manipulați”, a conchis oficialul.

