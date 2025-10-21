Sectorul IT&C trage în jos piața birourilor din București: cel mai scăzut nivel din ultimii 15 ani

După mai bine de un deceniu în care a fost motorul principal al pieței de birouri din România, sectorul IT&C a intrat într-o perioadă de stagnare accentuată. Potrivit unei analize Colliers, companiile din tehnologie au generat doar 10% din totalul închirierilor de birouri din primele nouă luni ale anului 2025 – cel mai mic nivel de la începutul monitorizărilor moderne ale pieței, din 2010. În lipsa acestei industrii care, ani la rând, a dominat cererea, Bucureștiul înregistrează acum o scădere de aproximativ o treime a volumului total de închirieri de spații moderne.

Deși alte domenii par să fi păstrat un echilibru, declinul companiilor IT&C afectează vizibil dinamica pieței. În timp ce înainte de pandemie, între 2016 și 2019, acest sector genera până la jumătate din cererea totală, în prezent impactul său este marginal.

Conform analizei Colliers, firmele IT&C au închiriat în 2025 cu 83% mai puțin față de media ultimului deceniu, dacă se raportează la volumele trimestriale. Este o schimbare semnificativă într-o industrie care, până recent, dicta ritmul de creștere al pieței birourilor din capitală.

În total, companiile au contractat aproximativ 150.000 de metri pătrați de birouri în primele nouă luni ale anului, însă cererea nouă – cea care indică extinderea reală a businessurilor – s-a redus la sub 60.000 de metri pătrați, marcând un declin de aproape 30%. „Scăderea activității din sectorul IT&C la nivel global este principalul motiv pentru cererea mai redusă de birouri pe piața locală. Este o schimbare importantă, dacă ne gândim că înainte de pandemie acest domeniu domina piața”, a explicat Victor Coșconel, Partener și Head of Leasing | Office & Industrial Agencies la Colliers.

Analiza arată că, în afara domeniului IT&C, piața birourilor din București se menține într-o zonă stabilă: restul sectoarelor au înregistrat o scădere de doar 7% față de media ultimilor ani. Totuși, specialiștii avertizează că, deși se așteaptă câteva contracte mari din domeniul IT în trimestrul al patrulea, acestea nu vor schimba semnificativ imaginea generală.

Pentru comparație, între 2010 și 2024, ponderea medie a companiilor de IT&C în totalul închirierilor de birouri a fost de aproape 40%, atingând un vârf de 50% în 2019. Prin urmare, nivelul actual marchează o prăbușire istorică a contribuției acestui sector la piața de birouri din București.

Piața birourilor rămâne stabilă, dar climatul economic aduce prudență

Deși reducerea cererii din IT&C afectează statistic piața, Colliers subliniază că segmentul birourilor nu este într-o criză structurală. Din contră, volumele de tranzacționare din restul domeniilor se apropie de valorile înregistrate înainte de pandemie, iar piața continuă să atragă companii din domenii precum servicii, financiar, retail sau logistică.

Totuși, analiștii remarcă o prudență sporită din partea marilor companii internaționale, pe fondul incertitudinilor economice globale. „Climatul economic actual, mai pesimist, îi determină pe mulți investitori să amâne extinderile sau să reevalueze costurile de operare. În același timp, firmele locale, mai ales cele expuse sectoarelor vulnerabile, cum ar fi retailul, se arată reticente în a face pasul spre spații mai mari”, mai arată raportul Colliers.

Există totuși și semne pozitive. În ultimul an, tot mai multe companii și-au încurajat angajații să revină parțial la birou, ceea ce menține o nevoie reală de spații de lucru. Chiar dacă nu se revine complet la modelul de cinci zile pe săptămână, frecvența de trei-patru zile la birou devine tot mai comună. În acest context, multe firme au renunțat la ideea de a subînchiria spațiile libere, preferând să le păstreze pentru reorganizare sau extindere ulterioară.

Colliers observă și o tendință incipientă de creștere a suprafețelor ocupate, un contrast clar față de anii de după pandemie, când majoritatea companiilor își reduceau spațiile. Această redresare timidă ar putea fi semnul că piața începe să se reașeze pe noi baze, mai stabile, adaptate noilor forme de lucru hibride.

O ofertă limitată și chirii în creștere

Un alt element care temperează efectele scăderii cererii este oferta redusă de birouri moderne. Deși volumul tranzacțiilor este mai mic, stocul disponibil de spații de calitate rămâne limitat. Conform analizei Colliers, la nivelul actual al cererii, Bucureștiul ar putea absorbi stocul de birouri vacante în aproximativ cinci ani — o performanță notabilă comparativ cu alte capitale europene, unde procesul durează de două-trei ori mai mult.

Această situație echilibrează piața și împiedică scăderea chiriilor. Din contră, consultanții Colliers observă deja creșteri de 5-10% la renegocieri pentru clădirile de top, iar noile proiecte programate pentru livrare în perioada 2026–2027 vin cu prețuri și mai ridicate. Motivele principale sunt oferta restrânsă, creșterea costurilor de construcție și cererea stabilă pentru spații eficiente energetic și bine localizate.

În plus, tot mai multe companii folosesc perioada actuală pentru a-și remodela birourile. Prin soluția integrată Office 360°, Colliers oferă servicii complete de transformare a spațiilor — de la design și strategie, până la implementare și reducerea costurilor. Companiile care au apelat la această abordare au reușit, potrivit analizei, să obțină economii de peste 10–15% față de ofertele standard, dar și o eficiență operațională mai mare.

În concluzie, piața birourilor din București trece printr-o perioadă de ajustare, dominată de declinul sectorului IT&C, însă nu este vorba despre o criză profundă. Cererea din alte domenii și oferta limitată de spații moderne mențin un echilibru, iar pentru proprietari există motive de optimism. Totul depinde, însă, de modul în care companiile de tehnologie își vor recalibra planurile de dezvoltare în următorii ani — o revenire a acestui sector ar putea readuce piața la nivelurile spectaculoase din perioada 2016–2019.