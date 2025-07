Secretul scump al lui Jorge. Cum menține focul pasiunii aprins, după 12 ani de căsnicie: „Dacă bărbatul se ocupă de tot, femeia e cea mai fericită” . VIDEO EXCLUSIV

Jorge și Ramona Prodea au aniversat recent 12 ani de căsnicie, iar artistul ne-a dezvăluit cum au sărbătorit, dar și ce s-a schimbat în relația lor o dată cu trecerea timpului. Fostul concurent de la Survivor a învățat o lecție importantă despre mariaj și cum să-și facă soția fericită.

Jorge și Ramona Prodea au depășit, împreună, orice obstacol le-a ieșit în cale. În ciuda diferenței de vârstă de 10 ani și a rănilor lăsate de iubirile din trecut, cei doi au demonstrat că dragostea adevărată există și că merită trăită cu toată inima.

De curând, artistul „a dat din casă” și a povestit cum și-a surprins soția, dar și care este, în viziunea lui, secretul unui mariaj împlinit. Jorge mărturisește că a învățat aceste lecții în timp, cu răbdare și asumare. Iar acum știe exact cum să o facă pe Ramona „cea mai fericită femeie din lume”.

„Am sărbătorit într-un stil diferit anul acesta. Doamne, eu m-am ocupat de tot, ca să se știe clar, să se audă în toată țara. Cea mai fericită femeie din lume este femeia în care bărbatul se ocupă de tot, de cazare, de transport, de restaurante. Dacă bărbatul se ocupă de tot, femeia este cea mai fericită.

Și eu am învățat asta după 12 ani de căsnicie. Am învățat și eu de la alții. Și m-am ocupat de o excursie în Santorini cu soția, ne-am înnoit verighetele. Am ales verighetele care nouă ne-au plăcut cel mai mult și pe stilul nostru”, a dezvăluit Jorge, în exclusivitate pentru Playtech.