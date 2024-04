Jorge, despre experiența Survivor All Stars. Fostul concurent a suferit a doua operație la picior: „O experiență de nerepetat” VIDEO EXCLUSIV

După 2 luni petrecute în Republica Dominicană, Jorge a plecat acasă în luna martie din motive medicale, deși i-ar fi plăcut să reziste mai mult în competiția Survivor All Stars. Fostul concurent a fost prezent ieri seară, 17 aprilie, la un eveniment monden din Capitală, la Art Dental & Aestethic Implant Luxury Clinic. Bărbatul a vorbit pe larg despre întreaga experiență din Dominicană, despre dorul de familie și despre a doua operație suferită la picior!

Jorge a părăsit Survivor All Stars în martie, după 2 luni de competiție din motive medicale. Jorge a fost concurent Suvivor 2023, dar de data aceasta, noul format i s-a părut mult mai greu. Mai mult decât atât, artistul ne-a dezvăluit că nu a avut niciun prieten în Republica Dominicană, fiindu-i destul de dificil să nu rezoneze cu nimeni din echipa Faimoșilor:

„A fost o experiență unică, deși a fost a doua oară. Mă așteptam să fie greu, dar a fost mai greu decât mă așteptam. Au fost momente destul de complicate, pentru că energia o fac oamenii.

De data asta a fost diferit pentru că nu am avut niciun prieten, nu a fost nimeni alături de mine, în aceeași tabără cu mine, așadar, nu am avut aliați și nici nu mi-a plăcut să îmi fac aliați. Nu este genul meu să fiu așa…Să intru pe sub pielea oamenilor, nu este genul meu.

Cine a fost la sentimentul meu, am vorbit, am rezonat, altfel, nu. A fost o competiție destul de dură față de data trecută. A fost mult mai grea, a fost mult mai puțină mâncare.

Adică, sezonul trecut, dacă pierdeai, câștigai jumătate din porție, dar de data asta, dacă pierdeai, nu mâncai nimic, doar cocos…!”, ne-a declarat Jorge, în exclusivitate pentru Playtech Știri.