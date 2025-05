Sebastião Salgado, maestrul fotografiei documentare, a murit la 81 de ani

Celebrul fotojurnalist franco-brazilian Sebastião Salgado a decedat vineri, la vârsta de 81 de ani, lăsând în urmă o carieră de cinci decenii în care a surprins atât tragediile umanității, cât și frumusețea pură a naturii.

Sebastião Salgado, născut pe 8 februarie 1944 în Aimorés, Brazilia, a devenit una dintre cele mai respectate figuri ale fotografiei contemporane, cunoscut pentru imaginile sale alb-negru de o forță vizuală rară.

Sebastião Salgado a învățat singur „cum se face”

Auto-didact, cu o formație inițială în economie, Salgado a renunțat la o carieră promițătoare în instituții internaționale pentru a se dedica complet fotografiei după ce, în 1970, a folosit pentru prima dată aparatul soției sale, Lélia Wanick.

Activ în mișcările de stânga ale anilor ’60, Salgado a fugit din Brazilia dictaturii militare și s-a stabilit în Franța, unde a primit cetățenia și a trăit cea mai mare parte a vieții.

A lucrat pentru agenția Magnum și a devenit cunoscut internațional după ce a fotografiat atentatul asupra președintelui Ronald Reagan în 1981. Totuși, consacrarea definitivă a venit odată cu publicarea volumului Other Americas (1984) și cu imaginile memorabile din mina de aur Serra Pelada din Brazilia.

Fotografiile sale, publicate în Life, Time sau Paris Match, și expuse în marile muzee ale lumii, documentează războiul, foametea, migrația forțată, dar și frumusețea naturală a unor regiuni precum Amazonul, Papua Noua Guinee sau Cercul Arctic.

Stilul său estetic a fost uneori criticat pentru „înfrumusețarea suferinței”, însă Salgado a rămas fidel convingerii că imaginea artistică poate amplifica empatia.

Critic al lui Jair Bolsonaro

În ultima parte a vieții, Salgado s-a implicat intens în activismul de mediu. A fost un critic vocal al fostului președinte Jair Bolsonaro, condamnând politicile de defrișare ale Amazonului.

Proiectul său fotografic „Amazônia”, rezultat al șapte ani de lucru, a fost și un semnal de alarmă privind vulnerabilitatea ecosistemelor.

Împreună cu soția sa, Salgado a fondat Instituto Terra, o organizație care a reușit reîmpădurirea a mii de hectare de teren degradat din Minas Gerais, mobilizând peste 3.000 de proprietari de terenuri.

Distins cu numeroase premii, printre care premiul Prințul de Asturias și prestigiosul Hasselblad, el a fost și protagonistul documentarului nominalizat la Oscar The Salt of the Earth (2014), regizat de Wim Wenders și fiul său, Juliano Ribeiro Salgado.

Sebastião Salgado lasă în urmă o operă monumentală și o moștenire vizuală care rămâne una dintre cele mai puternice cronici ale suferinței și frumuseții umane.

Echipa Playtech.ro a avut oportunitatea de a-l cunoaște personal pe Sebastião Salgado la Sony Word Photography Awards.

