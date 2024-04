Câștigătorii Sony World Photography Awards 2024 – Cum a fost la decernarea premiilor de la Londra

Ca de fiecare dată, Sony World Photography Awards 2024 a scos la iveală cele mai frumoase fotografii ale anului, dar și poveștile uimitoare din spatele lor.

Echipa Playtech a fost prezentă la decernarea care a avut loc la Londra, încercând să ia pulsul unui eveniment internațional menit să scoată în evidență arta fotografiei care, de cele mai multe ori, spune în imagini modul în care societatea umană evoluează sau, dimpotrivă, involuează. Cu bune, cu rele, omenirea se prezintă, în 2024, în imaginile înscrise în competiție, fără absolut nicio perdea.

Turul foto – Sony World Photography Awards 2024

Evident, pentru că sunt om, am fost părtinitoare în ceea ce privește lucrările participanților, dar voi reveni la subiect un pic mai încolo, imediat după ce îți voi povesti cum a fost înainte de gala de premiere, cu accentul pus pe turul foto care a avut ca scop „împrietenirea” cu unele dintre cele mai vizitate obiective turistice din Londra.

Pentru că, în definitiv, vorbim despre fotografie, cu o zi înainte de gala de premiere am avut oportunitatea de a mă plimba într-un grup format din fotografi și jurnaliști pe lângă Big Ben, London Eye și altele la fel de fascinante.

Vremea londoneză nu a dezamăgit câtuși de puțin, având parte atât de nori „fotogenici”, cât și de soare și, evident, de un pic de ploaie, conform tradiției. Toate aceste schimbări bruște s-au petrecut în decursul unei singure ore.

Strand Palace Hotel, labirintul în care intri dar din care nu știi când și dacă mai ieși

Fiind cazați de Sony la Strand Palace, un hotel absolut superb, situat în inima Londrei, cu o istorie fascinantă în spate, mi s-a întâmplat să mă pierd cu grație pe holurile de la etajul opt, unde mi se repartizase camera.

Ce-i drept, la ieșirea din lift se afla un panou care ar fi trebuit să facă un pic de lumină în ceea ce privește poziționarea camerelor, însă acesta nu ajuta prea mult în condițiile în care holurile semănau cu un labirint dintr-un vestit roman scris de Stephen King.

„Unde-i camera mea?”, m-am întrebat de vreo trei ori, în timp ce hoinăream pe holuri, trecând prin același loc chiar și de trei-patru ori până când, într-un sfârșit, să o găsesc.

O aventură pe cât de ciudată, pe atât de amuzantă care m-a făcut să-mi pun grav la îndoială simțul de orientare, cel despre care credeam înainte că funcționează impecabil.

Dacă serviciul de curățenie nu ar fi fost atât de eficient, cel mai probabil că aș fi riscat să las firimituri de pâine pe holuri, ca nu care-cumva să ajung să repet experiența absolut de fiecare dată. În lipsa lor, m-am descurcat cum am putut, în timp ce, în capul meu, se auzea mocnit genericul de la Zona Crepusculară.

Gala de premiere Sony World Photography Awards 2024

În ziua galei Sony World Photography Awards, eveniment care s-a desfășurat într-un cadru elegant, am reușit, în ciuda codului vestimentar care se impune dată fiind natura evenimentului, să mă simt mult mai relaxată decât m-aș fi așteptat, iar acest lucru se datorează organizării absolut fără cusur a echipei Sony.

Oricât de „scorțos” ar fi părut părea totul la o primă vedere, atmosfera a fost una extrem de caldă, cu oameni uniți de o singura pasiune: fotografia.

Am aplaudat, am râs, ne-am bucurat de bucuria câștigătorilor, am admirat operele de artă înscrise în concurs și, în acea seară, pot spune fără nicio ezitare că inimile tuturor au bătut sincron.

Câștigătorii Sony World Photography Awards 2024

Cum înainte de gală am avut ocazia de participa la o conferință de presă în care am aflat detalii despre lista scurtă a participanților, s-a întâmplat ca o parte dintre aceștia să ne spună poveștile din spatele proiectelor foto cu care s-au înscris în competiție.

Din start, m-am simțit fascinată de proiectul artistei Sujata Setia, din Marea Britanie, cea căreia atât eu, cât și alți colegi din alte țări, i-am dat cele mai mari șanse de a câștiga premiul „Fotograful anului”. Acest lucru, din păcate, nu s-a întâmplat, însă Setia nu a plecat acasă cu mâna goală, primind premiul la secțiunea „Creative”.

Sujata Setia a povestit în imagini situația critică din Asia de Sud, unde violența domestică este la ordinea zilei, printre cele mai frecvente victime fiind în mod special femeile, dar și copiii, mărturisind că acest proiect s-a născut din experiența personală.

Iată ce mod constructiv de a „valorifica” o poveste de viață marcată de tragedie, transformând-o în artă – și nu orice fel de artă, ci acel segment care reușește să te atingă în locușorul din străfundul sufletului pe care îl credeai ferecat.

În ceea ce îi privește pe ceilalți câștigători, premiul la secțiunea „Arhitecture & Design” a mers la Siobhán Doran, „Environment” la Mahé Elipe, „Landscape” la Eddo Hartmann, „Portfolio” la Jorge Mónaco, „Portraiture” la Valery Poshtarov, „Sport” la Thomas Meurot, „Still life” la Federico Scarchilli, iar „Wildlife & Nature” la Eva Berler. În egală măsură, au fost premiați fotografii Liam Man, Kayin Luys, Daniel Murray și Kathleen Orlinsky.

Sebastião Salgado – „Outstanding Contribution to Photography”

Marele fotograf Sebastião Salgado a primit premiul „Outstanding Contribution to Photography” care vine ca recunoaștere absolută a carierei impresionante de mai bine de 50 de ani a acestuia care, surprinzător, refuză să fie numit „artist”, susținând că „fotograf” este mai mult decât suficient – o dovadă incontestabilă a modestiei unui om care a reușit să atingă visul oricărui iubitor de fotografie.

Premiul „Fotograful anului” a fost câștigat de Juliette Pavy.

Seria documentară a fotografului Juliette Pavy explorează impactul unei campanii de control a nașterilor conduse de autoritățile daneze în Groenlanda, în anii 1960 și 1970.

Documentarul foto examinează situația din Spiralkampagnen, în cadrul câtorva mii de femei și fete inuite, unele cu vârste chiar de 12 ani, li s-au implantat dispozitive intrauterine fără consimțământul lor, în scopul sterilizării.

Toate fotografiile pot fi văzute direct pe site-ul Sony World Photography Awards.