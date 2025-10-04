Sean ‘Diddy’ Combs, condamnat la peste 4 ani de închisoare pentru proxenetism. Rapperul va plăti și o amendă de 500.000 de dolari”

Magnatul hip-hopului american, Sean „Diddy” Combs, a fost condamnat vineri la 50 de luni de închisoare pentru acuzații legate de prostituție și proxenetism, potrivit Reuters. Sentința a fost pronunțată de judecătorul federal Arun Subramanian, în cadrul unei audieri desfășurate la tribunalul din Manhattan.

În vârstă de 55 de ani, Combs risca până la 20 de ani de închisoare. El a fost găsit vinovat pentru două capete de acuzare privind organizarea unor călătorii transfrontaliere ale unor escorte masculine plătite, care participau la petreceri sexuale cu consum de droguri – cunoscute sub numele de „Freak Offs” – împreună cu partenerele sale, în timp ce artistul filma și se masturba.

Pe lângă pedeapsa cu închisoarea, judecătorul i-a aplicat și o amendă de 500.000 de dolari, suma maximă permisă de lege. „Am luat în considerare resursele uriașe de care dispunea inculpatul, care i-au facilitat comiterea faptelor”, a declarat Subramanian.

Achitat de acuzațiile cele mai grave

Juriul l-a achitat însă pe Combs de acuzațiile mai grave de trafic sexual și extorcare, care i-ar fi putut aduce chiar închisoare pe viață. Procurorii susțineau că rapperul și antreprenorul ar fi constrâns două dintre fostele sale partenere – cântăreața Casandra Ventura și o altă femeie identificată doar ca „Jane” – să participe la aceste întâlniri prin violență și amenințări.

În fața instanței, înainte de pronunțarea sentinței, Combs și-a cerut scuze celor două femei, recunoscând că a greșit. „Am învățat lecția. Știu că nu voi mai ridica niciodată mâna asupra unei alte persoane”, a spus acesta. El se află în detenție într-o închisoare din Brooklyn din septembrie 2024 și este de așteptat să facă apel.

Diferențe între cererile procurorilor și apărare

Procurorii au cerut o pedeapsă de cel puțin 11 ani și 3 luni, subliniind că acțiunile lui Combs nu pot fi reduse la „un stil de viață marcat de sex, droguri și rock and roll”. Avocații, în schimb, au pledat pentru o sentință de doar 14 luni, argumentând că artistul a fost deja „pedepsit sever” și că infracțiunile au avut loc în perioada în care acesta suferea de o dependență gravă de droguri.

Fondator al casei de discuri Bad Boy Records și unul dintre cei mai influenți oameni din industria muzicală americană, Sean „Diddy” Combs devine astfel una dintre cele mai proeminente figuri din divertisment condamnate pentru infracțiuni de natură sexuală.