Se ţin sau nu marţi orele de curs? Sindicatele din educaţie fac anunţul aşteptat

În loc de clopoțel, prima zi de şcoală a adus alarma unei crize adânci în educație. România s-a împărțit în două lumi paralele: una în care s-au împărțit flori și zâmbete, și alta cu porți încuiate și catedre goale. Protestele profesorilor, izbucnite în Piața Victoriei, ridică o întrebare arzătoare: se vor ține sau nu cursurile marți?

Se vor ține marți orele de curs?

Peste 10.000 de cadre didactice au renunțat la festivitățile de început de an școlar și au ieșit în stradă. În Piața Victoriei, dascălii au înlocuit manualele cu pancarte și au cerut demisia ministrului Educației, Daniel David, dar și abrogarea măsurilor de austeritate incluse în legea 181.

”Avem speranţa că guvernaţi sunt conştienţi că economia pe care o fac astăzi va costa foarte scump educaţia. Elevii noştri au înţeles că protestele sunt şi pentru ei”, a spus un profesor prezent la manifestație, potrivit observatornews.ro.

Criticate au fost măsuri precum creșterea normei didactice, comasarea școlilor și diminuarea burselor.

”Aici este cea mai mare sală de clasă din România şi bineînţeles cea mai mare festivitate care este forma unui miting de protest în care cerem demisia ministrului Daniel David şi abrogarea măsurilor care au fost prinse pe legea 181. Astăzi vrem să le dăm guvernaţilor o lecţie de democraţie. Nu ne batem pentru interese finaniare, ne batem pentru copiii noştri”, a declarat Marius Nistor, lider sindical.

Profesorii, elevii și părinții, uniți în revoltă

La proteste s-au alăturat și părinți, dar și elevi care spun că nu mai cred în viitorul oferit de școala românească.

”Sunt foarte dezamăgit de sistem, şi de la privat, şi de la stat. Sunt discrepanţe uriaşe. Simt că nu am niciun viitor în această ţară şi vreau să plec mâncând pământul”, a mărturisit un elev.

După manifestația din Piața Victoriei, profesorii au pornit în marș spre Palatul Cotroceni, traversând podul Basarab și blocând traficul, reeditând atmosfera tensionată a grevei din 2023. Președintele Nicușor Dan i-a chemat la negocieri, însă discuțiile au avut loc în absența ministrului Educației și a premierului.

Anunţul sindicatelor: grevă generală la orizont

Întâlnirea cu șeful statului a durat două ore și s-a încheiat cu avertismente clare din partea liderilor de sindicat.

”Preşedintele a luat act de solicitările noastre. Prima solicitare fiind de demisia ministrului Educaţiei, iar a doua fiind legată de aborgarea măsurilor a legii 141. Noi putem comunica că vom acţiunile de protest până la atingerea celor două obiective. Iar greva generală nu este exclusă”, a spus Marius Nistor.

La rândul său, Simion Hăncescu a subliniat: ”În zilele viitoare vom stabili calendarul de proteste. Protestele vom continua, chiar dacă avem promisiunea ca ne vom reînni peste 2 luni. Poate interveni preşdintele ca să îl demită pe ministrul educaţiei, să fie un mic pas spre dezamorsarea situaţiei.”

Astfel, marți, profesorii care au ieșit la proteste amenință că vor intra în clase, dar nu vor preda elevilor. Orele de curs rămân, așadar, sub semnul incertitudinii.