Se schimbă modul de plată pentru Podul Prieteniei. Taxa va putea fi achitată electronic

Trecerea peste Podul Prieteniei Giurgiu–Ruse, unul dintre cele mai aglomerate puncte de frontieră dintre România și Bulgaria, se modernizează. În curând, șoferii nu vor mai fi nevoiți să stea la cozi interminabile pentru a plăti taxa de pod, întrucât CNAIR va introduce un sistem electronic de colectare a tarifelor, menit să reducă semnificativ timpii de așteptare și să eficientizeze traficul.

Un pas important spre digitalizare

Directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol, a anunțat joi că a fost desemnat câștigătorul licitației pentru realizarea noului sistem de plată. Proiectul marchează o etapă importantă în procesul de digitalizare a serviciilor oferite șoferilor care tranzitează frontiera româno-bulgară.

„Etapă importantă pentru plata electronică la traversarea podului Giurgiu–Ruse! Am desemnat astăzi câştigătorul pentru sistemul de colectare electronică a tarifului de trecere pe sensul dinspre România”, a declarat Cristian Pistol.

Contractul a fost atribuit companiei ALTIMATE S.A., care va avea la dispoziție 6 luni pentru implementarea proiectului. Valoarea totală a contractului este de 844.500 de lei, fără TVA, iar finanțarea provine integral din veniturile proprii ale CNAIR.

Soluția propusă prevede amenajarea a două artere dedicate pe malul românesc al Dunării, dotate cu bariere de mare viteză și echipamente de recunoaștere automată a plății efectuate online. Astfel, șoferii care au achitat taxa în prealabil vor putea trece fără opriri inutile, iar timpul de tranzit prin Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Giurgiu va fi redus considerabil.

„Dorim să limităm intervenţia factorului uman în procesul de încasare a tarifelor de trecere pentru autoturisme şi să redistribuim personalul către zonele destinate controlului camioanelor şi vehiculelor de transport marfă. Prin acest proiect estimăm că vor fi diminuați timpii de așteptare și că va crește siguranța circulației în zonă”, a explicat Pistol.

Mai puțină birocrație, mai multă eficiență

Implementarea acestui sistem reprezintă o schimbare semnificativă pentru șoferii care traversează frecvent Podul Prieteniei, una dintre principalele legături rutiere dintre Uniunea Europeană și Balcani. Până acum, plata taxei se făcea în mare parte cash, proces care genera cozi kilometrice, mai ales în perioadele de vacanță sau în weekend.

Noul sistem va permite achitarea tarifului prin platforme online sau aplicații mobile, fără a mai fi necesară interacțiunea directă cu personalul de la ghișeu. Acest lucru va contribui și la o transparență mai mare a încasărilor, reducând riscul de erori sau întârzieri.

Dacă nu vor fi depuse contestații în perioada legală, contractul va fi semnat în cel mult 10 zile, urmând ca lucrările de instalare a echipamentelor să înceapă imediat după aceea.

CNAIR estimează că sistemul va deveni operațional în prima jumătate a anului 2026, moment din care șoferii vor putea beneficia de o traversare mai rapidă și mai sigură a podului Giurgiu–Ruse.