Se schimbă modul de plată al amenzilor în 2025. Scanezi codul QR și plătești instant, direct din telefon într-un cont unic național

Oana Gheorghiu, numită oficial vicepremier. Nicușor Dan a semnat decretul de numire
30 oct. 2025 | 17:30
de Badea Violeta

Modul de plata al amenzilor va fi actualizat

Începând de joi, 30 octombrie, plata amenzilor contravenționale din România intră într-o nouă eră digitală. Toate amenzile, indiferent de instituția care le-a emis, pot fi achitate într-un cont unic național, simplificând semnificativ procesul pentru cetățeni și reducând timpul pierdut la ghișee. Procesele-verbale sunt emise în format electronic și conțin coduri QR care permit plata instantanee, direct din telefon sau calculator.

Cum funcționează contul unic și plata prin cod QR

Ministerul Finanțelor a explicat că cetățenii sancționați contravențional nu vor mai trebui să caute contul instituției emitente sau să se deplaseze la bancă sau ghișeu pentru a achita amenda.

”Odată cu noile norme, va fi introdus un cont unic național, în care se vor putea plăti toate amenzile contravenționale, indiferent de instituția care le-a emis.

De asemenea, documentele emise de autorități (procesele-verbale de constatare a contravențiilor) vor putea fi emise și gestionate electronic.

Acestea vor conține și coduri QR, care vor permite plata instantanee a amenzii, online – inclusiv prin telefon”, a subliniat Ministerul de Finanțe.

Practic, cetățenii vor scana codul QR de pe procesul-verbal și vor fi direcționați automat către pagina de plată. Plata se va efectua rapid și sigur, iar fondurile vor fi distribuite către bugetele locale sau către bugetul de stat, în funcție de domiciliul persoanei amendate.

Inițial, sistemul va fi testat pentru amenzile de circulație aplicate de polițiști, urmând ca în viitor să fie extins și pentru alte tipuri de sancțiuni contravenționale.

”Nu mai putem tolera birocrația care obligă oamenii să piardă timp la ghișee”

Ministrul Finanțelor a subliniat că implementarea contului unic și a titlului electronic reprezintă ”un nou pas înainte în digitalizarea serviciilor publice”.

”Aducem un element de bază din administrația publică la zi, pentru că nu mai putem tolera birocrația care obligă oamenii să piardă timp la ghișee sau să caute contul bancar corect pentru o simplă amendă.

Astfel, implementăm cadrul legal pentru contul unic și titlul electronic, punând bazele unui sistem modern și transparent care va eficientiza colectarea și, cel mai important, va respecta timpul și resursele oamenilor. Este un nou pas înainte în digitalizarea serviciilor publice”, se arată în comunicatul instituției.

Plătim mai rapid, dar și mai sigur

Noile norme adoptate pe 30 octombrie 2025 pun bazele unui mecanism modern și eficient de gestionare a amenzilor la nivel național, prin care cetățenii pot plăti rapid și sigur, iar autoritățile pot urmări mai ușor colectarea sumelor datorate.

Prin digitalizarea completă și eliminarea necesității deplasărilor fizice, se estimează o reducere semnificativă a timpului pierdut de cetățeni și a costurilor administrative asociate gestionării amenzilor.

