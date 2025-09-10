Birocrația din România și fantezia cu codul QR pe bonul fiscal. Avem amenzi usturătoare, dar legea nu se poate aplica

Din 26 decembrie 2024, România a intrat într-o nouă etapă a digitalizării fiscale, cel puțin pe hârtie. Legea nr. 317/2024, care modifică OUG nr. 28/1999 și articolul 319 din Codul fiscal, prevede că bonurile fiscale pentru plățile cu cardul nu mai trebuie înmânate automat clienților, ci doar la cerere. În teorie, măsura aduce o simplificare administrativă, reduce consumul de hârtie și apropie România de practicile europene. În practică, însă, implementarea este blocată de lipsa unor soluții clare pentru bonurile electronice și pentru dovedirea tranzacțiilor.

Deși amenzile pentru nerespectarea legii sunt deja în vigoare, comercianții și consumatorii se lovesc de un cadru incomplet, plin de contradicții. În lipsa unor norme de aplicare precise, obligațiile devin aproape imposibil de respectat, iar birocrația specific românească umbrește avantajele reale ale noii reglementări.

Ce schimbă legea și care sunt avantajele declarate

Potrivit noilor prevederi, comercianții trebuie să emită în continuare bonuri fiscale, dar le comunică clienților doar dacă aceștia le solicită. Pentru plățile cu cardul, dovada achiziției ar urma să fie extrasul bancar, ceea ce ar simplifica procedurile și ar reduce costurile. Totodată, legea elimină obligativitatea emiterii facturilor pentru operațiuni similare și exclude din schemă automatele comerciale bazate exclusiv pe plăți cu cardul.

Mediul de afaceri a cerut de mult această schimbare, invocând atât eficiența tranzacțiilor, cât și alinierea la practicile altor state europene. Mai mult, noul cadru ar trebui să încurajeze responsabilitatea socială corporativă, prin reducerea consumului de hârtie și prin adoptarea unor soluții mai prietenoase cu mediul.

Unde apare blocajul: lipsa unui mecanism clar pentru bonul electronic

Deși legea promite simplificare, realitatea este mult mai complicată. Extrasele bancare nu conțin, de regulă, detalii despre bunurile sau serviciile achiziționate, ci doar suma și comerciantul. În lipsa bonului fiscal sau a facturii, consumatorul riscă să nu își poată dovedi drepturile în caz de reclamație, retur sau garanție.

În plus, comercianții trebuie să continue să emită bonuri, chiar dacă nu le înmânează clienților, ceea ce înseamnă că obligațiile administrative nu dispar, ci doar se transformă într-un hibrid birocratic. Fără o reglementare clară privind circulația și arhivarea bonurilor electronice, riscul de abuzuri și neînțelegeri este ridicat.

Amenzi fără aplicabilitate reală

Legea prevede sancțiuni pentru nerespectarea noilor reguli, dar modul de aplicare este învăluit în confuzie. Comercianții riscă amenzi chiar și atunci când nu au la dispoziție infrastructura necesară pentru a respecta cerințele. Practic, statul a introdus obligații și pedepse, dar a lăsat în aer mecanismele prin care acestea pot fi puse în practică.

Pentru consumatori, situația este la fel de complicată. Fără un bon în format fizic sau electronic clar reglementat, dovedirea unei achiziții devine o misiune greoaie, bazată pe documente incomplete. De aici și riscul ca drepturile clienților să fie afectate, chiar dacă legea menționează explicit contrariul.

România între intenții bune și realitate birocratică

Modificarea legislativă marchează un pas important către modernizare și digitalizare, dar fără pașii concreți de implementare rămâne o inițiativă aproape imposibil de aplicat. În loc să simplifice, măsura riscă să complice viața comercianților și să lase consumatorii fără protecția reală a bonului fiscal.

Ceea ce lipsește este un cadru coerent pentru bonurile electronice – un sistem integrat care să reglementeze emiterea, circulația și arhivarea lor. Până atunci, legea rămâne mai degrabă o fantezie birocratică, însoțită de amenzi usturătoare, dar greu de aplicat în practică.