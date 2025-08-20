Ultima ora
Un britanic a cumpărat două case la un euro, în Italia, şi a dezvăluit toate costurile ascunse. Cât a plătit în final pentru cele două locuinţe
20 aug. 2025 | 10:00
de Alexandru Puiu

Se schimbă harta Romei, avertismentul autorităților italiene. Ce se întâmplă cu Google Maps și Waze

Se schimbă harta Romei, avertismentul autorităților italiene. Ce se întâmplă cu Google Maps și Waze
Piața Spaniei din Roma / foto: Getty Images

Roma, unul dintre cele mai vizitate orașe din lume, se confruntă cu o problemă neașteptată care a transformat un monument istoric într-o „scurtătură” pentru șoferi rătăciți de GPS. În repetate rânduri, mașini de lux au ajuns pe faimoasele scări din Piazza di Spagna, un sit inclus în Patrimoniul Mondial UNESCO, iar autoritățile italiene au decis să ia măsuri ferme.

Primăria Romei a anunțat că va colabora direct cu marii furnizori de hărți digitale, precum Google și Waze, pentru a corecta rutele care trimit șoferii pe scările monumentului. În paralel, se analizează instalarea unor bariere fizice pentru a bloca accesul vehiculelor și pentru a proteja treptele inaugurate în 1725, care reprezintă unul dintre cele mai cunoscute puncte turistice ale capitalei italiene.

De la Maserati la Jeep: accidentele bizare care au atras atenția lumii

Incidentul care a reaprins discuția a avut loc recent, când un șofer de Jeep Renegade, bazându-se exclusiv pe GPS, a ajuns cu roțile pe cele 136 de trepte ale scărilor Trinità dei Monti. Tânărul de 28 de ani a explicat poliției că s-a încurcat urmărind indicațiile aplicației de navigație și a ajuns să coboare câteva trepte înainte de a reuși să își scoată mașina în marșarier.

Nu este însă un caz singular. În luna iunie, un Mercedes a fost surprins în aceeași situație, iar cu trei ani în urmă un Maserati a avut parte de o soartă similară. Din fericire, până acum nu au existat victime, însă autoritățile avertizează că astfel de accidente ar fi putut deveni tragedii, având în vedere numărul mare de turiști care vizitează zilnic zona.

Șoferii surprinși în aceste situații nu scapă nepedepsiți. În cazul Jeep-ului, conducătorul auto a fost identificat rapid de carabinieri și amendat cu 400 de euro, în conformitate cu legislația care protejează patrimoniul cultural al Italiei.

Navigația digitală, între utilitate și pericol

Problema ridică semne de întrebare cu privire la dependența tot mai mare a șoferilor de sistemele de navigație digitală. Deși aplicațiile precum Google Maps sau Waze sunt instrumente utile, cazurile din Roma arată că lipsa de atenție și urmărirea orbească a indicațiilor pot duce la situații periculoase și ridicole.

Autoritățile italiene transmit că tehnologia trebuie folosită cu discernământ, iar verificarea semnelor rutiere și a realității din teren rămâne esențială. În același timp, ajustările pe care furnizorii de hărți le vor face în perioada următoare ar trebui să prevină repetarea acestor incidente care pun în pericol atât monumentele istorice, cât și siguranța publică.

