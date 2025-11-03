Ultima ora
03 nov. 2025 | 07:50
de Badea Violeta

Social
Se poate cumula pensia militară cu salariul? Ce spune legea în 2025
Exista dreptul de a cumula salariul cu pensia militara?

În contextul pensionării și al reintegrării pe piaţa muncii, întrebarea ”Poate un fost cadru militar să primească pensie de serviciu şi în acelaşi timp să aibă un salariu?” devine foarte relevantă. În continuare vom analiza ce prevede legislaţia actuală pentru sistemul pensiilor militare, ce situaţii sunt posibile şi ce restricţii există la mijloc.

Ce spune legislaţia pentru pensiile militare

Sistemul pensiilor militare de stat este reglementat — printre altele — de Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, în care la articolul 76 este prevăzut că:

”în sistemul pensiilor militare de stat pot cumula pensia cu venituri provenite din situaţii pentru care asigurarea este obligatorie, în condiţiile legii, următoarele categorii de pensionari:

a) pensionarii militari care beneficiază de pensie de serviciu;

b) nevăzătorii;

c) pensionarii de invaliditate gradul III, precum şi copiii beneficiari ai unei pensii de urmaş, încadraţi în gradul III de invaliditate.”

De asemenea, surse recente arată că, sub actuala legislaţie, cumularea pensiei militare cu salariul este permisă în cazul pensionarilor militari cu pensie de serviciu, în condiţii specifice.

Care sunt excepţiile şi ce restricţii apar

Chiar dacă principiul cumulului este admis, legislaţia şi practica juridică indică câteva paliere de restricţii:

  • Categoria beneficiarilor de pensie de urmaș (în sistemul militar) poate fi supusă unor reguli diferite, astfel încât cumulul nu este întotdeauna liber.
  • Există propuneri legislative (în 2025) prin care s-ar dori interzicerea cumulului pensiei cu salariul — aceste propuneri includ şi pensionarii militari.
  • În unele cazuri pentru sistemul general de pensii este prevăzut că opţiunea se face între continuarea activităţii şi deschiderea dreptului la pensie — dar această normă nu este identică cu cea pentru pensiile militare.

În ce condiţii poate fi exercitat cumulul pentru pensia militară

Dacă beneficiezi de pensie de serviciu în sistemul militar, poţi cumula pensia cu salariul dacă venitul salarial reprezintă venit pentru care se datorează asigurare obligatorie, conform Legii 223/2015, art.76.

Practic, dacă te angajezi într-o activitate în care se datorează contribuţii la asigurări sociale, apare posibilitatea cumulului. Este important de reţinut însă că dacă legislaţia se modifică — cum există în 2025 propuneri — atunci condiţiile se pot schimba.

Așadar, pentru anul 2025, dacă te încadrezi în categoria pensionarilor militari cu pensie de serviciu, cumulul cu salariul este în principiu permis, însă trebuie să verifici situaţia concretă, să te asiguri că activitatea este încadrată corect şi să urmăreşti eventualele modificări legislative.

