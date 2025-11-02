Ultima ora
Explozie puternică urmată de incendiu în Dej. Zeci de pompieri, mobilizați la intervenție. O persoană, decedată
02 nov. 2025 | 14:32
de Vieriu Ionut

Cât primește la pensie un român cu salariul minim. Diferența față de cei care câștigă peste 5.000 de lei

Social
Cât primește la pensie un român cu salariul minim. Diferența față de cei care câștigă peste 5.000 de lei
Cât primește la pensie un român care a lucrat cu salariul minim brut de 4.050 de lei și cât este diferența față de cei care câștigă peste 5.000 de lei net

În România, diferențele dintre pensiile viitoare ale salariaților sunt mai vizibile ca niciodată. În timp ce unii contribuabili se bucură de venituri peste medie, care le vor asigura o bătrânețe fără griji, cei plătiți cu salariul minim riscă să se confrunte cu sume modeste la retragerea din activitate. Cifrele oficiale arată clar că nivelul actual al veniturilor influențează direct pensia de stat, iar discrepanța dintre cei cu salarii mici și cei care câștigă peste 5.000 de lei net este una uriașă.

Cum se calculează pensia în România

Conform noii legi a pensiilor, aflate în proces de aplicare, pensia se stabilește în funcție de numărul total de puncte de pensie acumulate de-a lungul vieții active și de valoarea punctului de referință stabilită anual de Guvern. Fiecare lună de contribuție este echivalată cu un anumit punctaj, calculat în raport cu salariul mediu brut pe economie.

Așadar, cu cât o persoană are un salariu mai mare, cu atât acumulează mai multe puncte, ceea ce se traduce într-o pensie mai mare la momentul retragerii. În schimb, angajații cu venituri minime acumulează un punctaj mai mic, ceea ce duce automat la o pensie de valoare redusă.

Cât primește un român cu salariul minim pe economie

În prezent, salariul minim brut pe economie este de 4.050 de lei, ceea ce înseamnă un venit net de aproximativ 2.574 de lei. Pentru un angajat care lucrează timp de 35 de ani la acest nivel, pensia estimată, conform formulelor de calcul actuale, ar fi în jur de 2.000 de lei pe lună. Desigur, calculele diferă și există mulți factori care poate influența această sumă.

Aceasta este o sumă care abia acoperă cheltuielile esențiale, mai ales în contextul inflației și al creșterii constante a prețurilor. Chiar dacă noua lege a pensiilor prevede o recalculare generală, veniturile mici din timpul vieții active rămân principalul obstacol în obținerea unei pensii decente.

De asemenea, persoanele care au avut perioade întrerupte de contribuție, cum ar fi șomajul sau activități neînregistrate, vor avea un punctaj și mai mic, ceea ce se reflectă direct în venitul final de la pensie.

Diferența uriașă față de cei cu salarii de peste 5.000 de lei net

În contrast, românii care au câștigat constant peste 5.000 de lei net acumulează un punctaj mult mai mare, ceea ce le asigură o pensie semnificativ mai ridicată. Astfel, un salariat care a încasat 5.000 de lei net timp de 35 de ani poate ajunge la o pensie de 3.500 – 4.000 de lei lunar, în funcție de perioadele lucrate și de contribuțiile efective.

Diferența dintre pensia unei persoane plătite la nivel minim și cea a unui contribuabil cu venituri medii sau mari depășește adesea 3.000 de lei lunar. Această discrepanță se explică prin formula de calcul bazată pe raportul direct dintre salariul individual și cel mediu pe economie.

Practic, un salariu de 5.000 de lei net permite acumularea unui număr de puncte mult mai mare decât în cazul unui venit minim, ceea ce transformă perioada de pensionare într-una considerabil mai confortabilă.

Ce aduce nou legea pensiilor și cum afectează contribuabilii

Noua lege a pensiilor aduce un sistem de recalculare unitară, care își propune să elimine inechitățile dintre diferitele categorii de pensionari. Cu toate acestea, pentru cei care au lucrat la salariul minim, impactul pozitiv va fi redus. Creșterile cele mai vizibile se vor resimți în rândul celor care au avut salarii mai mari, contribuții constante și o vechime completă.

Specialiștii recomandă, pentru cei cu venituri mici, contribuții suplimentare la Pilonul II sau III de pensii, economisiri personale sau investiții sigure, pentru a suplimenta venitul de la stat.

O diferență care se accentuează în timp

Realitatea arată că pensia unui român cu salariul minim va rămâne la un nivel modest, chiar și după recalculare. În schimb, cei cu salarii de peste 5.000 de lei net se vor bucura de venituri considerabil mai mari la bătrânețe.

Diferența dintre cele două categorii este rezultatul direct al nivelului de contribuție, dar și al sistemului de calcul bazat pe puncte. În lipsa unor venituri suplimentare, cei cu salariul minim riscă să se confrunte cu dificultăți financiare la vârsta pensionării.

