Se întâmplă de astăzi, 1 iulie, cu tarifele RCA. Șoferii români vor plăti prețuri mai mari, tinerii sunt cei mai afectați

După mai bine de doi ani în care tarifele RCA au fost plafonate, ziua de 1 iulie 2025 marchează sfârșitul acestei măsuri. În urma deciziei Guvernului de a nu mai prelungi plafonarea, firmele de asigurare din România pot actualiza prețurile pentru polițele RCA. Deși autoritățile promit că nu vor exista creșteri spectaculoase, efectele directe se vor face simțite cel mai mult în buzunarele șoferilor tineri și ale celor cu mașini puternice.

Măsura inițială de plafonare, introdusă în primăvara anului 2023 după falimentul Euroins, a fost o soluție temporară menită să stabilizeze piața. Prețurile RCA au fost înghețate la nivelul maxim practicat de fiecare asigurator la 28 februarie 2023, iar din ianuarie 2024 au fost permise creșteri de maximum 6,8%, în funcție de inflație. Din acest moment, însă, controlul dispare, iar prețurile vor fi dictate de piață.

Cine va plăti mai mult după expirarea plafonării

Reprezentanții Autorității de Supraveghere Financiară susțin că majorările nu vor fi haotice. Factorii care vor influența ajustările țin mai degrabă de performanța economică a firmelor de asigurare, de daunalitate și de segmentul de risc. Totuși, există categorii clar identificate care vor resimți cel mai rapid scumpirile: șoferii sub 30 de ani, posesorii de autoturisme cu motoare puternice, conducătorii auto din București și Ilfov și transportatorii cu camioane de peste 16 tone.

Aceste segmente sunt considerate cu daunalitate ridicată, adică au o probabilitate mai mare să producă accidente și pagube costisitoare pentru firmele de asigurări. Astfel, chiar dacă restul pieței ar putea beneficia de ajustări pozitive, pentru aceste categorii prețurile vor urca cel mai mult. În București și Ilfov, spre exemplu, frecvența accidentelor este peste media națională, iar acest lucru influențează tarifele, deși criteriul geografic nu mai are aceeași pondere ca în trecut.

Stabilizarea pieței, între optimism și incertitudine

Vicepreședintele ASF, Sorin Mititelu, a declarat că nu sunt anticipate salturi abrupte, iar piața ar fi pe un trend de echilibrare. Concurența în creștere, numărul mai mare de oferte și diversificarea segmentelor ar putea contribui la menținerea unui climat predictibil pentru asigurați. În plus, există posibilitatea unor scăderi de prețuri în zonele sau segmentele unde daunalitatea a fost sub control în ultimul an.

Totuși, expirarea plafonării RCA are loc simultan cu alte ajustări economice, cum este și sfârșitul plafonării prețurilor la energie. În acest context, pot apărea fluctuații mai largi în economie, cu impact asupra costurilor transportului, prețurilor de consum și, indirect, asupra portofelelor tuturor românilor.

Pentru cei care se apropie de reînnoirea poliței RCA, luna iulie vine cu incertitudine. Nu toți asiguratorii au anunțat modificări, dar este clar că segmentele de risc ridicat vor plăti mai mult. Pentru restul șoferilor, recomandarea este compararea ofertelor din piață, monitorizarea periodică a tarifelor și, acolo unde e posibil, alegerea unor pachete cu acoperire extinsă și bonusuri pentru comportament bun în trafic.