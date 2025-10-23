Se impozitează banii primiţi din străinătate chiar dacă sunt cadou sau donaţi? Când intră ANAF pe fir

Primirea de bani din străinătate, fie cadou, donație sau împrumut de la rude, poate atrage atenția ANAF. Deși legislația permite aceste tranzacții fără impozitare, autoritățile fiscale pot verifica sursa banilor și modul în care aceștia ajung la beneficiar, pentru a preveni posibile cazuri de evaziune fiscală.

Cine trebuie să justifice sumele primite din străinătate

Banii primiți de la rude sau apropiați nu sunt impozitați, însă ANAF poate solicita justificarea lor. Ministrul Finanțelor îi sfătuiește pe cei vizați să colaboreze și să prezinte dovezi dacă le sunt cerute.

În lipsa unui traseu clar, sumele nejustificate pot fi impozitate cu 70%. Este cazul unei tinere care a primit sute de mii de lei de la tatăl său, în numerar.

”Fata nu a avut cum să îi justifice altfel decât prin faptul că a primit numerar din familie. Dacă am face operațiuni bancare în care am scrie ajutor financiar sau cadou de ziua ta, atunci ar avea din prima o justificare ANAF, desigur că poate ar vrea și alte documente justificative. E foarte greu să spui numerar. Ai avut, n-ai avut? Nimeni nu poate să facă probă, este o probă diabolică, cum spunem noi.”, a explicat avocata familiei, Luisiana Dobrinescu, potrivit stirileprotv.ro.

Care sunt limitele și recomandările pentru tranzacțiile în numerar

Legea permite transferul de bani între rude fără impozitare, însă tranzacțiile în numerar sunt limitate la 50.000 de lei cumulat. De exemplu, un părinte care dorește să îi dea copilului bani pentru o mașină ar trebui să se încadreze în această sumă și, ideal, să facă virament bancar, menționând clar scopul tranzacției. Băncile sunt obligate să raporteze la Oficiul pentru prevenirea spălării banilor orice tranzacție mai mare.

”Pentru tranzacțiile în numerar se păstrează plafonul, dar de nuntă cu virament bancar, nu trebuie să îmi lipească banii de frunte acolo la botez. Un cec, un virament bancar, un online banking ceva, unde să se vadă traseul banilor. Dacă ai făcut cine știe ce afacere și e evaziune.”, recomandă Cornel Grama, consultant fiscal.

Ce tranzacții nu se impozitează și cum reacționează ANAF

Donațiile de locuințe necesită contract la notar, însă nu generează impozit. Darurile de nuntă sau botez nu se impozitează, iar cei care oferă sume mai mari de 50.000 de lei sunt sfătuiți să folosească metode bancare pentru a evita întrebările inspectorilor.

”Scopul organelor fiscale este de a descuraja evaziunea fiscală”, a spus ministrul Finanțelor, Tanczos Barna, subliniind că respectarea legii și colaborarea cu autoritățile rămân esențiale.

În esență, ANAF urmărește să verifice traseul banilor, nu să penalizeze primirea lor, cu condiția ca totul să fie complet transparent și corect justificabil.