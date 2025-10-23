Ultima ora
Alegeri pentru Primăria Capitalei, pe 7 decembrie: decizia luată de coaliția de guvernare
23 oct. 2025 | 12:15
de Badea Violeta

Se impozitează banii primiţi din străinătate chiar dacă sunt cadou sau donaţi? Când intră ANAF pe fir

ACTUALITATE
Se impozitează banii primiţi din străinătate chiar dacă sunt cadou sau donaţi? Când intră ANAF pe fir
Banii din strainatate, cadou sau donatie: cand se impoziteaza?

Primirea de bani din străinătate, fie cadou, donație sau împrumut de la rude, poate atrage atenția ANAF. Deși legislația permite aceste tranzacții fără impozitare, autoritățile fiscale pot verifica sursa banilor și modul în care aceștia ajung la beneficiar, pentru a preveni posibile cazuri de evaziune fiscală.

Cine trebuie să justifice sumele primite din străinătate

Banii primiți de la rude sau apropiați nu sunt impozitați, însă ANAF poate solicita justificarea lor. Ministrul Finanțelor îi sfătuiește pe cei vizați să colaboreze și să prezinte dovezi dacă le sunt cerute.

În lipsa unui traseu clar, sumele nejustificate pot fi impozitate cu 70%. Este cazul unei tinere care a primit sute de mii de lei de la tatăl său, în numerar.

Vezi și:
Unde greșește ANAF când pune tunurile pe românii care își plătesc taxele. Avertismentului fostului șef de la Fisc
ANAF pune tunurile pe românii cu mașini de lux, ce înseamnă asta de fapt. Când îți confiscă Fiscul mașina

”Fata nu a avut cum să îi justifice altfel decât prin faptul că a primit numerar din familie. Dacă am face operațiuni bancare în care am scrie ajutor financiar sau cadou de ziua ta, atunci ar avea din prima o justificare ANAF, desigur că poate ar vrea și alte documente justificative.

E foarte greu să spui numerar. Ai avut, n-ai avut? Nimeni nu poate să facă probă, este o probă diabolică, cum spunem noi.”, a explicat avocata familiei, Luisiana Dobrinescu, potrivit stirileprotv.ro.

Care sunt limitele și recomandările pentru tranzacțiile în numerar

Legea permite transferul de bani între rude fără impozitare, însă tranzacțiile în numerar sunt limitate la 50.000 de lei cumulat. De exemplu, un părinte care dorește să îi dea copilului bani pentru o mașină ar trebui să se încadreze în această sumă și, ideal, să facă virament bancar, menționând clar scopul tranzacției. Băncile sunt obligate să raporteze la Oficiul pentru prevenirea spălării banilor orice tranzacție mai mare.

”Pentru tranzacțiile în numerar se păstrează plafonul, dar de nuntă cu virament bancar, nu trebuie să îmi lipească banii de frunte acolo la botez.

Un cec, un virament bancar, un online banking ceva, unde să se vadă traseul banilor. Dacă ai făcut cine știe ce afacere și e evaziune.”, recomandă Cornel Grama, consultant fiscal.

Ce tranzacții nu se impozitează și cum reacționează ANAF

Donațiile de locuințe necesită contract la notar, însă nu generează impozit. Darurile de nuntă sau botez nu se impozitează, iar cei care oferă sume mai mari de 50.000 de lei sunt sfătuiți să folosească metode bancare pentru a evita întrebările inspectorilor.

”Scopul organelor fiscale este de a descuraja evaziunea fiscală”, a spus ministrul Finanțelor, Tanczos Barna, subliniind că respectarea legii și colaborarea cu autoritățile rămân esențiale.

În esență, ANAF urmărește să verifice traseul banilor, nu să penalizeze primirea lor, cu condiția ca totul să fie complet transparent și corect justificabil.

Avertizare meteo de vânt puternic. Vor fi rafale de peste 120 km/h, harta zonelor afectate
Recomandări
Cine este băcăuanul care a proiectat Catedrala Mântuirii Neamului? Ideea lăcaşului sfânt, născută din recunoștința față de eroii căzuți în Războiul de Independență
Cine este băcăuanul care a proiectat Catedrala Mântuirii Neamului? Ideea lăcaşului sfânt, născută din recunoștința față de eroii căzuți în Războiul de Independență
Atacurile cibernetice cu laser asupra mașinilor: cercetătorii propun o nouă generație de microcipuri pentru a bloca amenințarea
Atacurile cibernetice cu laser asupra mașinilor: cercetătorii propun o nouă generație de microcipuri pentru a bloca amenințarea
Accident aviatic în judeţul Vaslui. Un avion s-a prăbușit într-o pădure. Pilotul decedat era afaceristul Ioan Pavel. Update
Accident aviatic în judeţul Vaslui. Un avion s-a prăbușit într-o pădure. Pilotul decedat era afaceristul Ioan Pavel. Update
Jocurile blockbuster nu mai sunt sustenabile: fosta directoare „God of War” spune că industria trebuie să revină la distracție, nu la bugete uriașe
Jocurile blockbuster nu mai sunt sustenabile: fosta directoare „God of War” spune că industria trebuie să revină la distracție, nu la bugete uriașe
Suntem dependenți digital de americani, de la Google, Facebook, WhatsApp, Microsoft la internetul de zi cu zi, dar acum Europa vrea suveranitate și nu știe cum să o apuce
Suntem dependenți digital de americani, de la Google, Facebook, WhatsApp, Microsoft la internetul de zi cu zi, dar acum Europa vrea suveranitate și nu știe cum să o apuce
Netflix pariază pe inteligența artificială generativă: un nou cadru de producție pentru filme și seriale
Netflix pariază pe inteligența artificială generativă: un nou cadru de producție pentru filme și seriale
Un nou cutremur în România. Zona în care a fost înregistrat seismul de joi
Un nou cutremur în România. Zona în care a fost înregistrat seismul de joi
Doi tineri de 19 şi 20 de ani, găsiţi morţi într-o maşină, în Harghita. Bianka şi Toni au dispărut în urmă cu câteva zile, obiectul observat de anchetatori în autoturism
Doi tineri de 19 şi 20 de ani, găsiţi morţi într-o maşină, în Harghita. Bianka şi Toni au dispărut în urmă cu câteva zile, obiectul observat de anchetatori în autoturism
Revista presei
Adevarul
Cum s-a umplut România de mașini străine în anii ’90. Primii samsari au acoperit golul lăsat de era Ceaușescu
Playsport.ro
Gigi Becali, revoluție la FCSB. Trei jucători, out. Ce transferuri va face: ”O să aduc cinci fotbaliști”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Cătălin Măruţă, prins cu minciuna? Ce a răspuns când a fost întrebat de salariul primit de la Pro TV: „Să depăşim momentul”
Playtech Știri
Zodiile care primesc un semn divin joi, 23 octombrie. Au parte de o protecţie specială
Playtech Știri
Rotiri gratuite sau re-spins: care sunt diferențele?
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...