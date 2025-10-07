Se dau 25.000 de lei românilor care vor să facă armata în România. Patru luni sunt suficiente, care sunt regulile, ce se întâmplă după

Guvernul României a aprobat un pachet legislativ major privind apărarea națională, care introduce pentru prima dată după mulți ani posibilitatea unei pregătiri militare voluntare, remunerate consistent. Cetățenii cu vârste între 18 și 35 de ani, bărbați sau femei, pot alege să urmeze, la cerere, un program de instruire militară de bază cu durata de patru luni, în cadrul Ministerului Apărării Naționale (MApN). La finalul programului, voluntarii vor primi o indemnizație de peste 25.000 de lei, echivalentul a trei salarii medii brute la nivel național.

Această măsură, adoptată în contextul noului cadru legislativ pentru apărare, urmărește să ofere o alternativă modernă la serviciul militar obligatoriu, dar și să întărească rezerva operațională a Armatei Române. Proiectul completează Legea nr. 446/2006 privind pregătirea populației pentru apărare și înlocuiește Legea apărării naționale din 1994, aducând normele în acord cu standardele NATO și nevoile actuale de securitate.

Cine poate participa și ce presupune programul de pregătire militară

Programul este deschis tuturor cetățenilor români între 18 și 35 de ani care nu au efectuat serviciul militar activ și care sunt apți medical și psihologic. Înscrierea se face pe bază de voluntariat, printr-un angajament semnat în fața autorităților militare, după o etapă de selecție organizată în centrele teritoriale ale MApN.

Pe durata celor patru luni de pregătire, voluntarii vor avea statutul de soldați sau gradați în termen și vor beneficia gratuit de cazare, echipament, hrană și asistență medicală, exact ca militarii activi. În plus, vor primi o indemnizație lunară, iar la finalul perioadei de instruire vor încasa un bonus unic de aproximativ 25.850 de lei, sumă calculată în funcție de salariul mediu brut din 2025 (8.620 lei).

După absolvirea cursului, participanții vor fi luați în evidență de centrele militare și vor deveni membri ai rezervei operaționale. Aceasta înseamnă că, în situații excepționale, pot fi chemați pentru misiuni interne sau de apărare națională, fără ca acest statut să implice o obligativitate permanentă de serviciu activ.

Beneficii pentru participanți și implicații pentru apărarea națională

Voluntarii câștigă, pe lângă indemnizația substanțială, și o formare solidă în domeniul disciplinelor militare de bază: tactică, orientare, prim-ajutor, operare echipamente, comunicare radio și autoapărare. Experiența oferă și avantaje profesionale – pregătirea militară fiind recunoscută ulterior la angajare în structuri publice sau private care valorizează competențele de disciplină și leadership.

Pentru stat, noul sistem asigură o sursă constantă de personal instruit, fără a fi nevoie de reintroducerea serviciului militar obligatoriu. Totodată, facilitează completarea rezervei armatei cu oameni motivați și selecționați pe criterii clare, pregătiți pentru intervenții rapide sau situații de criză.

Măsura vine și în contextul tensiunilor internaționale și al nevoii României de a-și consolida capacitatea de apărare, în coordonare cu aliații din NATO. În plus, Guvernul a prevăzut și posibilitatea extinderii cadrului legal pentru participarea forțelor militare și nonmilitare românești în afara granițelor, pentru protejarea cetățenilor aflați în pericol.

Ce urmează după adoptarea legii

Proiectele de lege aprobate de Guvern vor intra acum în dezbaterea Parlamentului. După adoptare, ele trebuie promulgate de Președintele României și publicate în Monitorul Oficial pentru a deveni aplicabile. Abia după această etapă, MApN va putea demara campaniile de informare și înscriere, precum și pregătirea logistică a centrelor militare care vor găzdui voluntarii.

Dacă măsura va intra în vigoare până la sfârșitul anului, primele serii de voluntari ar putea începe instruirea în 2026, oferind o nouă perspectivă pentru tinerii interesați de cariera militară, dar și o sursă suplimentară de siguranță pentru România.