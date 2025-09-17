Ultima ora
Schimbări majore la granițele țării noastre. Ce trebuie să știe toți cei care intră sau ies din România, sistemul este valabil pentru statele UE
17 sept. 2025 | 14:52
de Iulia Kelt

TEHNOLOGIE
Se cere accesul poliției la mesajele criptate de pe WhatsApp. Motivul pentru care s-ar putea să nu mai ai intimitate în conversații
Poliția ar putea căpăta acces la mesajele WhatsApp / Foto: TNW

Șeful antiterorism al Uniunii Europene, Bartjan Wegter, a declarat recent că polițiștii ar trebui să aibă acces la anumite mesaje criptate pentru a combate amenințările la adresa securității europene.

Platforme precum WhatsApp, care criptează complet mesajele între expeditor și destinatar, sunt considerate de autorități un obstacol în desfășurarea anchetelor, deoarece limitează posibilitatea interceptării comunicațiilor esențiale pentru investigații, scrie publicația Politico.

Poliția europeană, provocată de comunicările criptate

Wegter a avertizat că situația devine „nesustenabilă” și că investigatorii riscă să piardă controlul asupra unor anchete cruciale.

Potrivit oficialului UE, accesul la mesajele criptate și la metadate, precum locația și timpul trimiterii mesajelor, ar trebui să fie permis doar în cazuri individuale și strict reglementat, similar supravegherii tradiționale prin filaj sau interceptare telefonică.

Măsura ar urma să se aplice atât pentru prevenirea atentatelor teroriste, cât și pentru combaterea altor forme de criminalitate organizată.

Exemple de amenințări: Există dezbateri privind securitatea

Un raport Europol din decembrie 2024 arată că grupări teroriste, inclusiv ramura media a Statului Islamic în provincia Khorasan și organizații neo-naziste precum Sturmjäger Division, și-au planificat și promovat activitățile prin grupuri de chat criptate.

Wegter a subliniat că riscul pentru Europa „rămâne ridicat”, iar accesul la astfel de comunicări este esențial pentru prevenirea atacurilor.

Totuși, propunerile privind accesul poliției la mesajele criptate au stârnit reacții negative din partea organizațiilor pentru drepturile civile, cercetătorilor și companiilor tehnologice.

Principala temere este că slăbirea criptării ar putea crea vulnerabilități exploatabile de hackeri sau guverne autoritare.

În acest context, Wegter susține implicarea firmelor tehnologice în definirea cadrului legal și tehnic, afirmând că „cei care creează lacătele ar trebui să poată crea și cheia”, fără ca sistemul să fie compromis în ansamblu.

Mai mult decât atât, oficialul UE propune actualizarea regulilor privind păstrarea datelor, pentru a stabili o perioadă minimă de retenție a comunicațiilor.

În prezent, legislația fragmentată generează incertitudine, iar accesul la date poate deveni o „loterie” pentru anchetatori.

Recent, consultarea publică europeană pe tema actualizării regulilor s-a încheiat, înregistrând aproximativ 5.000 de răspunsuri, majoritatea anonime și critice față de orice măsură care ar extinde supravegherea statului. Rămâne de văzut cum se va încheia această poveste, de vreme ce subiectul rămâne unul controversat.

