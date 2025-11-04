Scurgeri de gaze la un liceu din București. Elevii și profesorii au fost evacuați

Alertă la Liceul Teoretic ”Theodor Pallady” din Sectorul 3 al Capitalei, unde un miros puternic de gaz a declanșat evacuarea tuturor elevilor și cadrelor didactice. Intervenția promptă a pompierilor și a specialiștilor CBRN a împiedicat producerea unei situații periculoase, iar zona se află în continuare sub monitorizare atentă.

Ce s-a întâmplat la Liceul ”Theodor Pallady”

Marți, 4 noiembrie, atmosfera de curs a fost înlocuită cu panică și alertă, după ce profesorii au observat un miros puternic de gaz la etajul I al clădirii liceului.

Din precauție, cadrele didactice au apelat numărul 112, iar elevii au fost evacuați rapid în curtea școlii, în timp ce personalul aerisea sălile de clasă.

La fața locului au sosit echipaje ale ISU București-Ilfov, alături de specialiști CBRN, pentru a verifica posibile surse de scurgere și pentru a evalua nivelul riscului.

”Distrigaz a identificat o scurgere de gaz la o vană exterioară. Gazul a fost oprit, iar elevii și personalul școlii au fost evacuați. Au fost efectuate verificări și în sălile de clasă, dar nu au fost constatate scurgeri de gaz. Nu au fost înregistrate probleme medicale. La caz au acționat: echipaj CBRN pentru măsurători, echipaj SMURD și o autospecială de stingere.”, a transmis ISU București-Ilfov.

Distrigaz a verificat conductele și instalațiile aflate în apropierea liceului

În paralel, echipele Distrigaz au început inspecția conductelor și instalațiilor din proximitatea liceului. În urma primelor măsurători, pompierii nu au depistat concentrații periculoase de gaze în interior, relatează Antena 3 CNN.

Totuși, surse din rândul echipelor de intervenție au precizat că a fost identificată o scurgere la o vană exterioară din apropierea unității de învățământ. Acest lucru explică mirosul sesizat de angajați și poate indica o problemă la rețeaua din zonă.

Cum au acționat autoritățile

Operațiunea de evacuare s-a desfășurat în condiții de siguranță, respectând procedurile în astfel de situații. Elevii și profesorii au fost conduși în siguranță în exteriorul clădirii, iar accesul în liceu a fost restricționat pe durata verificărilor.

Echipele tehnice au continuat să inspecteze atât zona exterioară, cât și sălile de clasă, pentru a se asigura că nu există niciun risc ascuns.

Perimetrul rămâne supravegheat, iar activitatea didactică este suspendată temporar. Scopul principal este garantarea siguranței elevilor și personalului înainte de reluarea cursurilor.

Când se vor întoarce elevii în bănci

Revenirea elevilor în sălile de curs va fi posibilă doar după finalizarea completă a verificărilor și confirmarea că nu există riscuri de scurgeri de gaz.

Echipele specializate continuă să monitorizeze constant rețeaua, iar reprezentanții unității de învățământ mențin o legătură permanentă cu autoritățile pentru a stabili momentul în care activitatea școlară poate fi reluată în condiții de siguranță deplină. În paralel, se efectuează măsurători suplimentare pentru a preveni orice pericol.